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桃園捷運綠線113年成果發表　展出張團隊兩年捷運建設中期成績

▲桃園捷運綠線113年成果發表暨成果展

▲市長張善政表示：捷運綠線全力朝通車目標前進。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線113年成果發表會暨成果展，16日於市府開幕。市府捷工局長劉慶豐表示，這次特展是新團隊兩年內，大力推動捷運建設的中期成績展，將捷運綠線的3項特色、4項全國第一及面對的5項挑戰等成果，向市民朋友說明，展覽將持續到1月3日，邀請市民一起見證桃園軌道建設發展。

市長張善政在開幕活動上表示，桃園捷運綠線工程在過去兩年有了非常多重大突破，像是今年完成了桃園115年通車路段六條隧道貫通、八德段一條隧道貫通、北段高架橋梁合龍及軌道鋪設，還有即將於年底抵達的首列捷運綠線列車…等。

▲桃園捷運綠線113年成果發表暨成果展

▲捷工局長劉慶豐向市長張善政、市議員林政賢說明捷運綠線推動過程。（圖／市府提供）

在市府團隊、施工廠商、第一線工作人員共同努力下，順利朝捷運綠線115年完成北段7站的坑口站至藝文中心站通車、117年再延伸通車至景福宮站、119年主線全線通車、121年支線通車目標前進。

桃園市政府為建置完善的桃園捷運路網，將路網推動分為兩階段進行，第一階段「三心六線」除了桃園捷運綠線正在施作中，機場捷運延伸線已通車至A22站；桃園鐵路地下化中，桃園、中路、中原及中壢四座車站陸續於今年開工；捷運綠線延伸中壢計畫於去年12月經行政院核定，捷運棕線計劃也於今年3月經行政院核定，兩條捷運線預計於明(114)年動工。

▲桃園捷運綠線113年成果發表暨成果展

▲桃園捷運綠線113年成果發表暨成果展。（圖／市府提供）

第二階段路網，則在三心六線基礎下增加11條潛力路線，目前捷運綠線延伸大溪、青線、橘線刻正辦理可行性研究，桃園軌道路網正一一實現中。

捷運工程局劉慶豐局長表示，為了與大家分享這些成果，特別舉辦「桃園捷運綠線113年成果發表會」，針對階段性成果提出成果展示及說明，透過研討會與捷運工程相關專家及工程單位分享軌道工程技術，以推進軌道技術發展。此外，捷運局也在市府一樓辦理「捷運綠線113年成果展」，向市民朋友說明，展覽將持續到1月3日，邀請桃園市民了解桃園捷運建設的各項重要歷程、工程特色、克服困難及工程進度，一起見證桃園軌道建設發展。

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