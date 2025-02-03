開工大吉！桃花運、職場機會、人生突破？本週星座運勢告訴你

▲農曆新年第一週開工啦！快來看看自己本週的星座運勢如何。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

蛇年開春大吉！今（2/3）週一許多人迎來了新年開工日，不妨來看看日本網站《trill》占星師Genie給出的本週（2/3 ～2/9）十二星座運勢參考，一起帶著滿滿幹勁面對生活跟工作吧！

牡羊座／人際關係迎來美好時刻，別錯過關鍵人物！

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這週在人際關係上會有讓你開心的事情發生，過去計劃好的聚會或活動，也將逐漸塵埃落定、變得具體可行。同時，某些相處起來讓你特別愉快、自在的人，未來可能成為人生中的貴人，建議主動交換聯絡方式！記住這種「順風順水」的感覺，它將成為你未來人生關鍵時刻的寶貴指引。

金牛座／安心愜意的生活感，勇敢迎向新挑戰！

這週你的生活將充滿安全感與舒適感，甚至還可能發生讓你心動的小插曲，或是帶來適度壓力的挑戰，讓你更深刻理解「人生中真正重要的事情」。同時，你的好奇心被點燃，曾經擱置的夢想開始變得觸手可及，別再猶豫，放下過度的顧慮，勇敢跨出第一步，迎向無限可能！

雙子座／等待已久的夢想即將實現，迎接新機遇！

這週，你長久以來期待的某件事終於有了轉機！然而，與此同時，你也需要學會放手，將某些早已不適合你的事物告別。不過別擔心，現在的你擁有選擇最適合自己的能力，不會被迫做出艱難抉擇。此外，這也是展現實力的大好時機，把握機會、努力發揮，你將學會如何讓「幸運站在自己這一邊」！

巨蟹座／感受到滿滿的愛與感謝，迎接內心的轉變！

這週，你將更加深刻地感受到自己被愛與支持，無論是來自身邊的人，還是生活環境本身，內心將被溫暖與感激填滿。同時，你過去一直逃避、不太擅長的事情，可能會成為這週的焦點。試著在「付出」與「接受」之間找到平衡，當你能夠自在地表達愛與感謝，某些事將開始順利推進！

獅子座／調整過重的責任感，放輕鬆才能前進！

這週，試著與「過度膨脹的責任感」和解，因為這樣做將幫助你避免未來的困擾。同時，那些你一直想做，卻遲遲未能行動的事情，現在正是最佳的開始時機；此刻的行動力正強，別錯過這股順勢而為的能量。所有發生的事情，都是最好的安排，請勇敢跟隨流動，讓自己走向更美好的未來！

處女座／轉壓力為動力，迎來大躍進的時刻！

以往你可能會因為別人的期待而感到壓力，但這週不同，你將把這些期待轉化為前進的動力！透過努力把握機會，你將實現顯著的成長。同時，你會發現許多事情的發展，其實都有最好的時機，不需要勉強也能順利進行。這段時間，與人坦誠交流，將為你帶來更多好運！

天秤座／享受人生，成就自我成長！

這週，盡情享受生活吧！當你真正允許自己快樂，並相信自己值得幸福時，宇宙將送上最棒的禮物。你也將發現，自己開始更渴望按照內心想法自由地生活。這或許也是重新檢視工作與社會角色的好時機，調整步伐，讓人生變得更加符合你的期待！

天蠍座／學會平衡「付出」與「接受」，讓愛流動！

這週，你可能會對自己要求過高，請試著放鬆些吧！當你能夠在「付出」與「接受」之間取得平衡，不僅自己會更幸福，也會為身邊的人帶來更多好運。收到的愛不一定要直接回報，但你可以透過自己的方式，將這份愛意傳遞出去。此外，記得多笑一笑，讓自己保持輕鬆愉快的心情！

射手座／曾經覺得困難的事，現在將迎刃而解！

這週，你可能會想要挑戰自己一直認為最困難的事情，而這次，你將發現自己比想像中更有能力！這個過程不僅影響你未來的發展，甚至可能幫助你療癒過去的傷痛。勇敢面對內心的恐懼，你將獲得真正的成長。此外，這也是制定未來計劃的好時機，趁機好好規劃吧！

摩羯座／從工作與社會角色中找到成就與快樂！

這週，你將更輕鬆地從工作與社會角色中獲得滿足，甚至會意識到，這其實是你展現自我價值的重要方式！此外，這段時間可能會有機會修復與老朋友或舊識之間的關係。請優先選擇讓你快樂的事情，並勇敢做自己！

水瓶座／ 期待已久的事終於步上正軌，幸福感滿溢！

這週，你將深刻感受到某些原本停滯的事情，終於開始順利運行，內心充滿滿滿的幸福感！只要你願意忠於自我，無論在工作或生活上，都將迎來美好的時光。同時，這也是適合整理舊物、斷捨離的時刻，讓你的環境與心境都煥然一新吧！

雙魚座／保持彈性，活出真正的自由！

這週，當你願意用更開放的心態看待世界，將發現自己的潛能正逐漸綻放！許多新的可能性正等著你去探索。同時，某些事將讓你深刻體會「內心的平靜，比金錢更珍貴」。無需過度擔憂，因為讓你幸福的一切，早已在你身邊！