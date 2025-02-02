2025年感情、財運如何？大眾占卜「3選1」掌握各項運勢

▲阿谷老師蛇年運勢大眾占卜。（圖／阿谷老師提供）

文／阿谷老師

2025年乙巳龍年祝大家新年快樂！2025蛇年是雙春年，又逢「春打五九尾」，是一個象徵吉祥、富饒的好兆頭。想知道今年整體運勢如何，就一起來看看「蛇年運勢大眾占卜」吧！請你們在心中在靜心，然後默念「請宇宙及指導靈給予我最適合的指引。」之後從1、2、3組牌中，選出心中最有感覺的那一組。

哪一組你最有感覺呢？選好了嗎？下方開始解析囉！

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【第一組】

財運：

今年年運整體算是一個穩中求進的狀態，今年事情都要求好求穩，要越小心、越仔細、步伐放的越慢，會是越好的。財運蠻有增長的機會，應該會有新的投資機會出現或者新的市場可以去做。以前可能會覺得需要累積很多財富才能投資項目，但今年會發現原來有小額的發展機會，但也要嘗試踏出舒適圈，如果財運想要提高的話，真的需要在今年做蠻大的改變。

感情：

在感情上，會有心儀的對象來邀請你，會很快有機會發展成穩定交往的關系，但會有些是有點逃避的心理的，因為你可能想要把所有的責任交給另一半。

舉例來講，你會有一種覺得「如果我有另一半，我是不是很多事情可以被解決，或者說如果感情穩定了，我是不是就不用煩惱這麼多了等等」，你有想把責任藉由婚姻關係來逃避！

如果你們覺得真心想付出責任或者想對一段關係負責的話，今年是一個很好的時機，但如果用逃避的心情，可能後面要產生的磨合也比較大。

事業：

在整體人生規劃上，今年是蠻多的難關是需要克服的，但只要用心做功課都可以克服這些事情，不管是投資方向、合作計畫、跨領域或對感情的投入，上半年應該投入更多時間在學習做功課，這可以讓你下半年不管迎來什麼樣機會，至少都有初步了解，競爭力會稍微增長一點，會是一個很好去跟別人競爭的好時機。

健康：

在健康上面，好像花太多時間去注意外貌了，健康並不是只能注意外面的東西，其實還蠻多內在的東西需要調適與代謝的。

建議：

最後，第一組牌的朋友，送給你們一句話「你們可以在學習的過程中，獲得非常多的實力，而這個實力將推你去更遠的地方。」但千萬要記得一件事情，不要覺得你都比別人懂因此逃避學習，也不要為了逃避學習或成長，而去把自己投入在另外一段關係裡面，這可能會造成你今年的停滯。

【第二組】

財運：

首先今年財運有「大船湧進」的感覺，可能會有大筆收入或是長期投資案，但同時也要跟不同環境或不同地方接洽，例如可能會變成一個媒合中心，把不同領域的資訊結合在一起的相關媒合，總之是蠻有機會接大型企劃，也可能是政府立案的長期合作案子。

另外，今年蠻多事情是要把過去累積的人脈、社交圈做一些結合，建議選第二組的朋友，不妨可以多出國走走，可能會在不同的地方，會有不同的一些靈感，來開發出新的一些專案跟企劃。

如果你不是有這麼多資源的人的話，你可能會有出差的機會，可能會有一些主管看到你或者有不同部門想要把案子發給你，因此你會有一些偏財，並藉由認識不同人，有機會接到一些小案子。

感情：

感情部分的話，今年算是穩定發展的，如果已經有穩定關係的，今年就會照平常穩定發展，但是今年可能會稍微有點不安感，比較想討拍、比較想找另一半陪，以前習慣自己去做的事情，今年會覺得有種特別想要人陪的感覺。如果這件事情是發生在你的另一半，建議可以多買禮物互送彼此，製造一些小節日交換個東西或是買情侶包、情侶服飾。

這背後也要重視「為什麼今年卻覺得那麽不安？」會不會今年有一方的事業比較受阻，或是自己沒有方向，只好把心力放在感情上呢？都可能有這樣子的能量在裡面。

單身的朋友，今年是沒有太多死會的機會，你可能會有很多交朋友的機會，跟朋友去認識一些不同朋友圈，但是今年脫單的機會，可能偏少一點點。

事業：

今年貴人運非常的好，建議第二組牌朋友今年一定要好好想想到底想要什麼，你們可以去開出規格跟提出你的要求，都蠻有機會在今年都會實現。

健康：

健康方面，可能會有一個工作中間的停滯期，或是這個時候工作製作期比較長的時候，不妨可以讓自己稍微的稍作休息，過往你們有過度焦慮、工作量較大或是因為很多事情沒有一個定案，因此很多的內心恐慌、腦神經衰弱、失眠、睡不著。

建議：

今年很多事是一個長期計畫，不一定投了馬上會有回報，但你也知道到後面一定會有回饋的機會，那既然這樣，中間就不要再想、不要再去糾結，給自己好好休息的機會。

【第三組】

財運：

財運狀況是穩定的發展狀況，可能之前就是一個有做穩定投資的人，或是其實本來就剛投入一個新產業、一個新的機會或剛轉換一間公司，今年都是在你之前的決定上面，要做一些穩定的成長跟加持。

2025年整體事業發展或財運上會比較壓力一點，但是你又知道，我好像投對地方了，那我只好再花更多的心力繼續下去，而不是臨時再退場。

感情：

無論是有穩定交往對象、已經結婚、曖昧中，今年的感情運都會有更好的穩定升溫的機會，兩個人可能會有更多的時間跟精力在感情上，兩個人可能會有共同未來與目標。

無論在哪個階段，都會有穩定升溫的一個機會，但是這也蠻考驗一件事情，你們會需要找到的是共同興趣、共同理想、共同話題、共同愛好。

事業：

今年可能要花很多時間去做不再只是充實外在的一個問題，會比較多內在的才華展現，很多事情得去做給別人看，要將自己累積的好好的發揮出來，比如說去年可能學了很多東西，今年得好好的發揮，或者是說把去年學東西再累積起來，再做一個新的整合。

上半年的時間，要把去年做的一個新投入的產業、新投入的計畫，好好的去投資，可能要花很多時間、精力，學更多東西，把去年的決定做一個收尾，把沒有補好的地方補齊。

建議最好在8月之前，不管是用學習的方式、投入方式或是說把它發展等方式，去追上事業上的前輩，會有更高的收入、被動收入在後面等著你。你是做了一個對的決定，但是這個決定對你來講也是一個壓力，可能跟你過去做事情完全不同，或者跟你過去喜歡求穩定的心態完全不一樣。

健康：

在健康方面的話，今年有比較多的發胖機會，可能喜歡吃宵夜、熬夜或者代謝比較沒有那麼的好，如果有做出一些減肥計畫的話，今年也切記不要半途而廢，不然健康可能就會因此有一些損耗。

建議：

在感情上，無論是有穩定交往對象、或是說已經結婚、或者曖昧中的話，今年的感情運都會有更好的穩定升溫的機會，兩個人可能會有更多的時間跟精力在感情上，兩個人可能會有共同未來與目標。

無論在哪個階段，都會有穩定升溫的一個機會，但是這也蠻考驗一件事情，你們會需要找到的是共同興趣、共同理想、共同話題、共同愛好。