台南嬤「三角錐」佔停車格不讓人停車　南警問有沒有申請路權她無言了

▲台南嬤將門前停車格當自家的，以三角錐佔店前停車位不讓人停車，而與1名車主發生停車糾紛，市警二分局警方據報派員查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南嬤將門前停車格當自家的，以三角錐佔店前停車位不讓人停車，而與1名車主發生停車糾紛，市警二分局警方據報派員查處，經告知阿嬤不可佔用停車位，除非有先依法申請使用路權獲准才可，阿嬤只好倖倖然移離三角錐，還不忘強調家裡要大掃除車子「被水噴到不負責」。

據了解，1名男子20日上午近8時前往中西區民生路一段某診所要看診時，但卻在停車時碰上「路霸」，有人以三角錐霸佔路旁停車格不讓人停車，男子請住戶１名阿嬤移開遭拒，阿嬤還被嗆：「作為一個年輕人不要這樣」，雙方為停車問題僵持不下，只好報請市警二分局員警到案，警方了解後向阿嬤說明相關規定，並詢問有沒有申請路權，阿嬤才知自己理虧，將三角錐移走，過程中還不忘了強調，家裡今天要大掃除車子「被水噴到不負責」。

台南市警二分局民權派出所副所長江昀龍指出，民眾欲將自小客車停於路邊停車格，惟發現該停車格遭擺放三角錐，故與該址之店家產生停車糾紛。經員警到場後詢問店家，店家稱係因早上要清洗外牆，怕汙水滴落影響他車而擺放三角錐，惟員警查處後發現該處未申請路權，便立即要求店家移置三角錐並向店家告知相關的法律規定。

二分局在此呼籲民眾，切不可使用三角錐或是雜物佔用道路範圍，違者將依道路交通管理處罰條例第82條處新台幣1200元至2400元罰鍰，另民眾如有使用道路需求，亦應提前申請路權，以保障自身及其他用路人權益。