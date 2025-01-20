　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南嬤「三角錐」佔停車格不讓人停車　南警問有沒有申請路權她無言了

▲台南嬤將門前停車格當自家的，以三角錐佔店前停車位不讓人停車，而與1名車主發生停車糾紛，市警二分局警方據報派員查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南嬤將門前停車格當自家的，以三角錐佔店前停車位不讓人停車，而與1名車主發生停車糾紛，市警二分局警方據報派員查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南嬤將門前停車格當自家的，以三角錐佔店前停車位不讓人停車，而與1名車主發生停車糾紛，市警二分局警方據報派員查處，經告知阿嬤不可佔用停車位，除非有先依法申請使用路權獲准才可，阿嬤只好倖倖然移離三角錐，還不忘強調家裡要大掃除車子「被水噴到不負責」。

▲台南嬤將門前停車格當自家的，以三角錐佔店前停車位不讓人停車，而與1名車主發生停車糾紛，市警二分局警方據報派員查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，1名男子20日上午近8時前往中西區民生路一段某診所要看診時，但卻在停車時碰上「路霸」，有人以三角錐霸佔路旁停車格不讓人停車，男子請住戶１名阿嬤移開遭拒，阿嬤還被嗆：「作為一個年輕人不要這樣」，雙方為停車問題僵持不下，只好報請市警二分局員警到案，警方了解後向阿嬤說明相關規定，並詢問有沒有申請路權，阿嬤才知自己理虧，將三角錐移走，過程中還不忘了強調，家裡今天要大掃除車子「被水噴到不負責」。

▲台南嬤將門前停車格當自家的，以三角錐佔店前停車位不讓人停車，而與1名車主發生停車糾紛，市警二分局警方據報派員查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警二分局民權派出所副所長江昀龍指出，民眾欲將自小客車停於路邊停車格，惟發現該停車格遭擺放三角錐，故與該址之店家產生停車糾紛。經員警到場後詢問店家，店家稱係因早上要清洗外牆，怕汙水滴落影響他車而擺放三角錐，惟員警查處後發現該處未申請路權，便立即要求店家移置三角錐並向店家告知相關的法律規定。

▲台南嬤將門前停車格當自家的，以三角錐佔店前停車位不讓人停車，而與1名車主發生停車糾紛，市警二分局警方據報派員查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二分局在此呼籲民眾，切不可使用三角錐或是雜物佔用道路範圍，違者將依道路交通管理處罰條例第82條處新台幣1200元至2400元罰鍰，另民眾如有使用道路需求，亦應提前申請路權，以保障自身及其他用路人權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
衛福部遭凍結10.2億　健保撥付、癌篩都受衝擊
李威緋聞史驚人！曾遭「最強小三」公布私密床照
李威遭爆低調結婚　另一半長相曝光！
快訊／李威驚爆已婚！　夫妻同日遭傳喚
遭大砍預算！南部人被迫「北上辦護照」　南服中心開砲
黃麟凱伏法！新北檢察長登門慰問王爸爸　致贈紅包15萬
分析／賴清德的閣揆終於不躺了　藍白搶錢搶糧才大夢初醒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市消防之友會第六辦事處　蛇年春節慰問六大隊

受桃園八德捷運施工影響　春節交通疏運改善替代路線出爐

春安慰問暖心傳遞 　感謝守護市民安全的無名英雄

「活力雲林 醫路向前」　台大雲林分院草地音樂會犒賞員工

薪傳獎大師王宏隆「藏頭詩」即興春聯　為里港警送上特別祝福

桃園男外出運動無力癱坐土地公廟　眼尖警即刻救援送返家

台南嬤「三角錐」佔停車格不讓人停車　南警問有沒有申請路權她無言了

嘉基長青園揉麵團做饅頭　與長者分享溫暖新年味

福添福基金會連16年尾牙圍爐　照顧弱勢家庭失依兒

台南勞局落實希望家園　農曆年前趕修繕助弱勢安居

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

【不說以為是姊妹】媳婦幫66歲婆婆改造成「街頭辣妹風」成果超成功！

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

周杰倫❤昆凌結婚10週年　跳舞放閃：要一直幸福

台南市消防之友會第六辦事處　蛇年春節慰問六大隊

受桃園八德捷運施工影響　春節交通疏運改善替代路線出爐

春安慰問暖心傳遞 　感謝守護市民安全的無名英雄

「活力雲林 醫路向前」　台大雲林分院草地音樂會犒賞員工

薪傳獎大師王宏隆「藏頭詩」即興春聯　為里港警送上特別祝福

桃園男外出運動無力癱坐土地公廟　眼尖警即刻救援送返家

台南嬤「三角錐」佔停車格不讓人停車　南警問有沒有申請路權她無言了

嘉基長青園揉麵團做饅頭　與長者分享溫暖新年味

福添福基金會連16年尾牙圍爐　照顧弱勢家庭失依兒

台南勞局落實希望家園　農曆年前趕修繕助弱勢安居

母載15歲兒上學遭擊落！鬼切女騎士攔腰撞　人車倒地3傷畫面曝

日本九州最早賞櫻地在大分！5100棵河津櫻2月盛開　花期近一個月

大刀砍小確幸！統一發票上路74年　捲預算之亂迎最大衝擊

命理大師分析2025年健康運勢！7大生肖身體容易出狀況

苗博雅開轟賀瓏「網路費被刪到剩1元」！　要求面對面講清楚

屏東九如鄉鐵皮屋大火！女子跳樓逃生　飼養雞隻全燒死

被公司當癡漢！他追正妹同事「手段曝」　全傻了：認證噁男

TikTok復活…X在中國卻被禁！馬斯克喊不公　陸外交部：只要合法

30歲女友「想離職考律師」　男才點頭養她！見1要求傻眼了

明晨再凍一波「雲林以北探10度」　小年夜又有強烈冷氣團

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

台中鹿峰夜市「爆倒閉」　攤商跑光光

黃偉哲帶「紫月光」女團逛新化年貨大街

台南嬤「三角錐」佔停車格不讓人停車警問有沒有申請路權

南消二大「滅火蛇出來」Q版春聯好吸晴！

台南市2024年強韌台灣計畫連續14年榮獲中央評鑑特優

雲林年貨大街in斗南　張麗善推廣優質良品

「佛光山2025春節平安燈法會」1/29登場

網購欲匯款到警示帳號　行員驚覺聯手警阻詐

體育署遭刪15%預算　運彩公會籲：回歸理性討論

春節9天車潮　恆春警公布交管措施

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

老少「鹹」宜走春去！台南七股鹽山找Q萌雪人

台南地院新化老街進行國民法官制度宣導

台南文化場館巷仔Niau家族迎新春公仔、福袋通帶回家

更多熱門

相關新聞

台南勞局農曆年前趕修繕助弱勢安居

台南勞局農曆年前趕修繕助弱勢安居

農曆年即將接近尾聲，為實踐市長黃偉哲建立「希望家園」的施政目標，勞工局持續推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢家庭房屋修繕計畫，攜手民間資源及志工團隊進行房屋修繕服務，協助弱勢改善居家環境。

台南市消防之友會春節前夕慰勞打火兄弟

台南市消防之友會春節前夕慰勞打火兄弟

台南文化場館巷仔Niau家族迎新春公仔、福袋通帶回家

台南文化場館巷仔Niau家族迎新春公仔、福袋通帶回家

味全辦落羽松季賀新年　和迎春林鳳營鮮乳裝置藝術打卡享好禮

味全辦落羽松季賀新年　和迎春林鳳營鮮乳裝置藝術打卡享好禮

老少「鹹」宜走春去！台南七股鹽山找Q萌雪人

老少「鹹」宜走春去！台南七股鹽山找Q萌雪人

關鍵字：

台南三角錐停車格停車南警路權

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

約砲台男星「遇過此生最小」！

24歲網紅廟會攝影師遭撞死　角頭「鴨頭」私壇慟發聲

全台最大玫瑰花園免費開園

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

396萬人領錢了！　勞保局各項年金過年前接力入帳

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

刮刮樂大獎在新北！幸運男拜完「這尊」刮中1200萬

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面