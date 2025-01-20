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台南市消防之友會蛇年春節前夕　慰勞打火兄弟

▲蛇年春節即將來臨，台南市消防之友會理事長蔡明憲與消防局長李明峯，20日於局本部與各大隊慰問消防人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲蛇年春節即將來臨，台南市消防之友會理事長蔡明憲與消防局長李明峯，20日於局本部與各大隊慰問消防人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

蛇年春節即將來臨，台南市消防之友會理事長蔡明憲與消防局長李明峯，20日於局本部與各大隊慰問消防人員，致贈春節慰勞品及新春紅包，感謝消防人員一年來的辛勞，期望大家都能過個好年。

▲蛇年春節即將來臨，台南市消防之友會理事長蔡明憲與消防局長李明峯，20日於局本部與各大隊慰問消防人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，每逢過年期間家家戶戶慶團圓，但市府團隊仍堅守崗位尤其是消防打火兄弟，不論是警消、義消、民防團體，克盡職責守護市民朋友安全，非常感謝台南市消防之友會春節慰問，蔡明憲理事長及其團隊永遠是臺南消防最強的後盾。

▲蛇年春節即將來臨，台南市消防之友會理事長蔡明憲與消防局長李明峯，20日於局本部與各大隊慰問消防人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，非常感謝台南市消防之友會蔡理事長及其所屬成員在背後默默支持，消友會2019年成立以來，在消防車輛的捐贈及各式救災救護器材等硬體設備的添購皆不落人後，而在消防人員的福利保障上更是一馬當先，無論工作獎勵金、意外險補助、健康檢查補助及逢年過節的各項慰問更是讓同仁感心，希望消友會提供之福利及獎勵，讓消防同仁更安心執行各項防救災工作，保護全體市民生命財產安全。

▲蛇年春節即將來臨，台南市消防之友會理事長蔡明憲與消防局長李明峯，20日於局本部與各大隊慰問消防人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡明憲理事長表示，消防之友會成立主要任務為增進消防人員保險福利、協助宣導消防安全、充實消防人員裝備器材、獎勵績優消防人員、促進消防與民眾合作等，期望大家的同心協力，提供更好的保障給全體消防弟兄，進而提升更高的工作士氣。

▲蛇年春節即將來臨，台南市消防之友會理事長蔡明憲與消防局長李明峯，20日於局本部與各大隊慰問消防人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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