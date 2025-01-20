嘉市警春節交通疏導超前部署　加強車流量大路段疏導

▲ 落實維護交通安全 嘉市超前部署 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

114年農曆春節連續假期將自114年1月25日(星期六)起至2月2日（星期日）止為期9天，預估春節連假期間將有龐大返鄉或旅遊人(車)潮，及民眾購買各項年節應景物資勢必提早準備完成，嘉義市政府警察局為避免市區重要路段出現驟增人(車)潮，影響用路人行車秩序，已超前於本（1）月3日策訂「連續假期交通疏導工作執行計畫」要求各分局、派出所動員所屬警力妥適規劃勤務落實執行，全力維持春節連續假期之交通順暢與安全。

另為強化路口安全，建立良好行人空間，警察同時針對汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈及紅燈右轉、行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等違規行為稽查取締，並持續滾動修正執法路段及作為，提醒民眾外出旅遊購物，應確實遵守交通安全規則，不酒駕、不搶快、不闖紅燈、不違規（併排）停車，並請配合警察指揮及管制。

警察局局長沈炳信表示，嚴正交通違規執法取締目的，是在導正民眾駕駛安全觀念，防制各類交通事故發生，搶救更多的生命、財產；另對假期間市區道路交通量大，尤其是中山路、林森東(西)路、吳鳳北路、民族路及文化路等道路容量不足，嘉義交流道及旅遊景點周邊路段易發生車多壅塞之現象；警察局也將投入大批警力落實交通指揮疏導，呼籲市民朋友務必遵守，確保快樂出門、平安回家。