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嘉市警防搶演練實兵操演　提升與金融機構配合默契

▲▼ 嘉市警大陣仗防搶演練，提款民眾信以為真急報案 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉市防搶演練，提款民眾信以為真急報案 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

年關將屆，嘉義市政府警察局第一分局鑑於春節前、後現金交易熱絡之金融機構、金銀樓業、當鋪業、超商、加油站等財物匯集處所易遭歹徒覬覦，如發生強盜、搶奪或竊(扒)盜等犯罪案件，影響社會治安甚鉅，為提升員警迅速反應、打擊犯罪能力及金融機構行員警覺性與敏感度，藉於事前妥善防搶勤務演練，而於是(17)日在「嘉義市農會信用部福全分部」舉行重大刑案攔截圍捕暨金融機構自衛編組防搶演練。

▲▼ 嘉市警大陣仗防搶演練，提款民眾信以為真急報案 。（圖／嘉義市警局提供）

▲ 嘉市防搶演練，警方集結任務教育及狀況解說 。（圖／嘉義市警局提供）

本次在嘉義市農會信用部福全分部實施金融機構自衛編組防搶演練，由於演練過程太過於逼真，2名假扮歹徒之員警，1名持槍械進入行搶得逞後，便搭乘機車逃逸，使在場不知情提款民眾，信以為真，緊急撥打110電話報案，而目擊民眾見防搶演練警力迅速抵達，方才得知係防搶演練，才鬆了一口氣說「有警真好!」，經演練之員警在場向行員了解行搶過程、歹徒特徵及犯案使用之交通工具等情資後，隨即以無線電通報並由勤務指揮中心指派實施攔截圍捕，並成功將2名歹徒逮捕並查扣作案槍枝及贓款，過程逼真確實。

▲▼ 嘉市警大陣仗防搶演練，提款民眾信以為真急報案 。（圖／嘉義市警局提供）

▲ 雖然是防搶演練，員警依舊設路檢 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市政府警察局第一分局分局長吳正文表示，攔截圍捕暨金融機構防搶演練，希望藉由演練提升金融機構業者自我安全防衛能力外，亦可提高員警執勤警覺性、機動性，發揮立即偵破刑案能力，展現警方維護治安的決心。

▲▼ 嘉市警大陣仗防搶演練，提款民眾信以為真急報案 。（圖／嘉義市警局提供）

▲ 嘉市防搶演練，荷槍實彈員警壓制搶匪 。（圖／嘉義市警局提供）

另外也呼籲民眾『財』不露白，如欲提領大量現金，可隨時向警察機關申請警力護鈔以保障人身及財物之安全，使民眾安全好過年，嘉警責無旁貸。

 
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關鍵字：

嘉義市警局防搶演練第一分局分局長吳正文

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