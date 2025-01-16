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嘉市警春節防搶演練　線上警網圍捕將歹徒壓制在地

▲▼ 嘉市警第二分局防搶演練 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉市警第二分局防搶演練 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為避免春節期間金融機構、銀樓等資金匯集處，成為歹徒覬覦目標，嘉義市政府警察第二分局16日與嘉義市第三信用合作社新生分社合作舉行金融機構防搶演練，希望藉此加強金融機構本身安全防護、強化自衛能力，並提昇整體偵防犯罪功能，迅速攔截逮捕現行犯，做到「立即破案」、「有案必破」，主動打擊犯罪，確保社會治安及民眾生命財產安全。

▲▼ 嘉市警第二分局防搶演練 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉市警第二分局防搶演練，警方於搶案現場拉封鎖線蒐證  。（圖／嘉義市警局提供）

本次演練，由偵查隊警佐飾演搶匪駕駛自小客車1部於營業廳外觀察人員動態，等待營業廳內人員較少之際，以頭戴鴨舌帽及口罩掩飾下車進入營業廳內對櫃員持槍行搶，喝令廳內人員停止動作，要求行員將現金裝入渠手提袋內，行員見狀隨即依歹徒指示將現金裝袋後拋出櫃台，同時其他行員按下警鈴通報警察機關，搶匪於得手新臺幣30萬元後聽聞警鈴遂倉皇駕車離去，分局勤務指揮中心接獲報案後發布攔截圍捕，於大雅路一段截獲歹徒2人。

▲▼ 嘉市警第二分局防搶演練 。（圖／嘉義市警局提供）

▲線上警網圍捕歹徒將其壓制 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市政府警察局第二分局呼籲民眾如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳或由親友陪同提領，並可隨時向當地警察機關申請警力護鈔；同時也再提醒民眾，假冒檢警獲公務機關之詐騙猖獗，接獲可疑電話應保持冷靜，避免一時疏忽而遭受詐騙。

 
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