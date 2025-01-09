強化婦幼安全反跟騷意識　嘉義市警局打造婦幼安全走廊

▲嘉義市警局婦幼隊於辦公室外面走廊打造宣導牆。 （圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

適逢嘉義市建城320+1，為活化善用嘉市警局4樓婦幼隊辦公室外白牆，該局特別設計以反性別暴力為主題繪製婦幼安全宣導走廊，將跟蹤騷擾防制、性騷擾防治、兒少性剝削防制、家庭暴力及性侵害防治等等婦幼安全重點議題，以圖文並茂的方式繪製於牆上，不僅為原本空曠單調的白牆增添了豐富色彩，更希望藉此深化大眾對婦幼安全的認識，民眾也可於參訪時，透過專人介紹與互動，能更直觀的理解相關安全知識，有效提升宣導效果。

▲嘉義市警局局長沈炳信與小朋友合照，期冀從小強化婦幼安全觀念。 （圖／記者翁伊森攝）



為慶祝婦幼安全走廊的完成，警局於本(1)月9日舉辦揭幕活動，邀請榮光幼兒園的小朋友穿上可愛的小萌警服裝，與警察大白熊歡樂互動。小朋友爭相與警察大白熊合影，在充滿童趣的氛圍中輕鬆學習婦幼安全知識，現場氣氛溫馨熱鬧。



揭幕活動中，沈炳信局長親自發送象徵平安與祝福的「蛇麼都平安」紅包袋、春聯，以及警察大白熊驚喜包，贈予在場的小朋友、老師與媒體朋友，並祝福大家「蛇麼都平安」、「蛇麼都快樂」。



這次活動不僅是婦幼安全觀念推廣的重要里程碑，也展現了嘉義市警局對於婦幼安全的重視與承諾。未來，警局將持續強化宣導，攜手打造更安全、更友善的社會環境。