內政部強化民防2218萬預算　藍全數凍結、白又要砍1109萬

▲立法院會表決中央政府總預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

警政署為強化民防編隊，明年度編列預算2218萬元，但在野黨質疑警政署顯有圖利壯闊台灣 、黑熊學院等團體之嫌，稱將人民之納稅錢編列於非行政機關之特定爭議之政治性團體，國民黨團提案全數凍結，民眾黨團則提案刪除1109萬元，兩案皆於20日院會通過。

114年度警政署及所屬預算案於第2目「警政業務」項下「強化警政婦幼安全及推動社區治安業務」編列預算6022萬1千元，其中精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫編列2218萬元。

國民黨立委許宇甄提案，稱有媒體報導內政部於發函給直轄市政府警政單位，要求規劃NGO團體壯闊台灣、黑熊學院等團體，辦理各項訓練課程，顯有圖利廠商之嫌；且內政委員會審查內政部及其所屬預算時，亦曾詢問過相類似問題，警政署顯未照實回答，有誆騙預算之嫌。爰凍結該預算2218萬元，俟警政署及所屬於3個月內向立法院內政委員會針對該密件公文提出專案報告，如無媒體所述經同意後，始得動支。如媒體所述為事實，則全額保留繳回國庫。

另民眾黨立委張啓楷提案，質疑內政部此舉不僅與警政業務毫無相關，更是將人民之納稅錢編列於非行政機關之特定爭議之政治性團體，因此減列該項預算1109萬元。