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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍砍行政院聯合服務中心業務費　3600萬刪到只剩36萬「付電費都不夠」

▲▼立法院院會 中央政府總預算 表決大戰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會中央政府總預算表決大戰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院院會20日處理明年度中央政府總預算。有關行政院聯合服務中心業務費，共編列3689萬5千元，目的是行政院為服務南部、中部、東部、雲嘉南及金馬地區民眾，促進區域均衡發展，但遭國民黨團質疑已成豢養民進黨地方勢力的酬庸機關，將預算大砍僅剩36萬9千元，稍早院會已表決通過。

行政院為為加強服務北部以外地區的民眾，於高雄、台中、花蓮、嘉義、金門五處設置聯合服務中心，但國民黨團指出，行政院南部聯合服務中心現任執行長許乃文，前身為高雄市長機要秘書；行政院中部聯合服務中心現任執行長莊競程曾為民進黨團副書記長；行政院東部聯合服務中心現任執行長洪宗楷為第18屆台東縣民進黨籍議員；行政院雲嘉南區聯合服務中心現任執行長劉米山為第3屆台南市議會民進黨籍議員；行政院金馬聯合服務中心現任執行長吳增允曾任民進黨金門縣黨部主委，質疑是否有酬庸性質。

根據提案，國民黨團說明，該業務服務機關應加強服務北部地區以外民眾洽公之需要，促進國民福祉，然其用人唯綠的標準及大內宣的業務性質，足見行政院聯合服務中心已然成為豢養民進黨地方勢力的酬庸機關，為撙節政府支出，避免預算浮濫編列，爰減列該項預算3652萬6千元。

民進黨立委林俊憲批評，各地行政院服務中心這筆預算有含台北以外民眾辦理護照的業務費用，但藍營只是看到「業務費」幾個字就刪了。現在其他民眾要辦護照還要跑到台北，國民黨根本不知道自己在刪什麼預算。

民進黨立委林岱樺也指出，一個服務中心一年剩下7萬塊業務費，連開門付電費都不夠，形同直接關閉這五地的行政院聯合服務中心。國民黨高雄市黨部柯志恩主委要不要出來說明，為什麼要這樣糟蹋高雄人？

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