砍汐止白匏湖社宅1.5億預算　藍委：買不到鹹酥雞的地方誰要住？

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砍汐止白匏湖社宅1.5億預算　廖先翔：買不到鹹酥雞的地方誰要住？

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢 交通組 唐鳳 立委廖先翔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委廖先翔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會正在審查今年度中央政府總預算案，國民黨立委廖先翔提案刪除「汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計劃」預算1億5900萬。廖先翔今（20日）強調，自己支持社宅政策，但一個連鹹酥雞都買不到的地點誰要住？

廖先翔表示，聯合國人類住區規劃部在其「社會住房與可持續城市發展」報告中強調，社會住宅的設置應避免孤立，並強調社會住宅應該納入城市整體規劃中，從而促進社會融合，減少社會分裂與標籤化的風險。

廖先翔說，社宅地點的選擇在國際上已有成熟的學理共識，但政府因為訂定的8萬6千戶社會住宅目標目前還缺5萬2千戶，所以動歪腦筋打算在原本要設置監獄的汐止白匏湖蓋社宅，想也知道蓋好後會如國際組織所述變成一個被標籤化的孤立地點，成為治安死角的鬼城。

廖先翔指出，一個連鹹酥雞都買不到的地點誰要住？該基地地點的聯外交通也在汐止的咽喉，對已相當嚴峻的汐止交通來說無疑是雪上加霜。他強調，自己相當支持社宅政策，上任後積極幫忙找地點評估蓋社宅，一個是在汐止樟樹灣的「文高用地」，另一個地方在汐止「保長坑營區」，原國家住都中心不願意，在他的強力要求下已在進行都市計畫變更，以上兩案都會與一般社區住宅共融互惠，這才是設置社宅的本質，而不是為了達成數字上的目標，亂蓋一通。

至於白匏湖用途，廖先翔表示，除了社宅計畫中的運動設施如棒球場、社福設施可以保留外，9.9公頃這麼大的土地拿來做產業園區不是很好嗎？輝達不是正在台灣找地嗎？輝達提出總部選址條件包含須為至少3公頃土地、低密度建築，且建蔽率大一點，這些白匏湖都符合。

廖先翔認為，白匏湖環境清幽符合外商喜歡的工作環境，鄰近南港，未來基隆捷運完成以及聯外道路改善後，交通都不是問題，同時紓解汐止往台北的交通壓力，一塊這麼好的土地，應該要好好利用，而不是政府為了要達標，胡亂拿去蓋社宅變成鬼城。

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