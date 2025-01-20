逢甲超萌鴕鳥逛大街！路人驚喜圍觀　飼主取名「志玲」

▲逢甲夜市昨天凌晨出現一隻鴕鳥逛大街。（圖／李婕絲提供）



記者白珈陽／台中報導

台中逢甲夜市昨天（19日）凌晨赫見鴕鳥逛大街，福星路上1名炸串店老闆娘發現有鴕鳥經過店門口，驚喜地PO網分享，引起網友討論。原來這隻5個月大、模樣可愛的小鴕鳥名叫「志玲」，飼主是高雄1家日料店郭姓業者，郭男說，這幾天帶著「志玲」到南投紫南宮、雲林武德宮一起拜拜，途經台中住一晚，趁著夜間將小鴕鳥帶到街上散步。

逢甲炸串店「憨哥倆炸串」老闆娘李婕絲，昨天凌晨1時許，發現店門口行經1隻被主人牽繩的小鴕鳥，她受訪表示，一開始有點傻眼，但後來越看越可愛，也很受路人喜歡，自己都想養一隻了，「不過，擔心鴕鳥太會吃，飼料費恐怕很驚人」。

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▲飼主牽著鴕鳥逛逢甲夜市，引起民眾圍觀。（圖／李婕絲提供）

經查，小鴕鳥的飼主是高雄日料店「一所懸命丼」的郭姓業者，郭男接受電訪指出，這隻鴕鳥是他從幼鳥的時候開始飼養，以4000元購得，因為性別是母的，且有著大長腿、眼睛又漂亮，便將牠取名叫做「志玲」，現在5個月大。

郭男說，上週末他帶著小鴕鳥前往南投紫南宮及雲林北港武德宮參拜，途中行經台中，就決定在台中住一晚。到了凌晨遊客漸少時，他將「志玲」帶到街上散步，仍然引起路人圍觀。

▲郭男帶著「志玲」到寺廟參拜。（圖／飼主提供）



記者問，為何想養鴕鳥，以及養鴕鳥的心得？郭男表示，「因為覺得很酷」，他也曾養過蛇，專挑較罕見的寵物來養，「而且鴕鳥養大了還可以騎，非常有趣」；至於心得，他說，鴕鳥聽不太懂人話，經他查詢，鴕鳥是第二笨的動物，但也相當可愛。

記者再問，鴕鳥的飼養費用是否真的昂貴？郭男解答，鴕鳥伙食費可大可小，他購買的飼料為30公斤500元，夠吃2個月，但他偶爾也會餵食牛肉、生魚片等肉類，補充適當的動物性蛋白質。

▲郭男也會在「抖音」上分享飼養鴕鳥的日常。（圖／飼主提供）

