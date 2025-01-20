不是AI！八卦山「大佛懸日」佛光乍現超震撼　攝影師構思2年

記者唐詠絮／彰化報導

不是AI！彰化攝影師潘松岳今日（20日）清晨花費40分鐘，成功捕捉到八卦山大佛懸日的壯麗景象，並將照片分享至網路，引發網友熱烈討論與讚賞。照片中，旭日東昇，金光環繞大佛，呈現出莊嚴、安詳的氛圍，不少網友驚呼「美炸」，並讚嘆攝影師的精湛技藝。

▲攝影師潘松岳拍到「八卦山大佛懸日」的縮時攝影，美得令人屏息。（圖／潘松岳提供，以下同）

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潘松岳喜歡用鏡頭記錄生活周遭事務、已經超過10年，並在臉書粉專「抹茶小姐&生魚片先生」分享生活美好事物，舉凡中彰風景、小吃等等都是他的攝影素材，「網讚最接地氣」目前追蹤的網友超過1.7萬人，他也將自己的作品作成桌曆，在網路分享給粉絲。

彰化八卦山大佛盤座在八卦山超過1甲子，首度有攝影師拍攝到難能一見的懸日光景，為了捕捉畫面，潘松岳構思大概有2年，練習也有2、3月之久，經多次勘景，最終選定與大佛直線距離1.2公里的扇形車庫停車場作為最佳拍攝地點，今日清晨6點20分便已抵達彰化市扇形車庫停車場頂樓。

經過長時間的等待與角度調整，最終在日出時刻，以精準的構圖捕捉到太陽緩緩升起，懸於大佛後方的絕美瞬間。運用縮時攝影，記錄下太陽從大佛後方竄升的完整過程，整個拍攝歷時約40分鐘。

潘松岳表示，拍攝大佛懸日需要天時地利人和的完美配合，如果早上有太陽有雲，會在日出前1小時，就不需要太早前往等候，然而，即使選定了地點，也需要天氣的配合，昨日因天候不佳，他便放棄拍攝；今日則因時機與天氣皆配合得宜，才得以成就這幅令人讚嘆的「佛光乍現」美景。

這張張照片不僅展現了壯麗的自然景觀，大佛兩旁栽植茂密菩提樹也跟著日光悄然的映入眼簾，將大佛的莊嚴與靜謐安詳完美融合，畫面展現蘊含的慈心悲願，美得太令人屏息，讓人們透過鏡頭見識到大自然稍縱即逝的美麗瞬間，見證了攝影的魅力與力量，網友們紛紛留言稱讚照片之美，並表達對攝影師精湛技藝的敬佩，盛讚其捕捉到的畫面令人心生敬畏與感動。