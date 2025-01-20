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快訊／黃麟凱伏法！新北檢察長郭永發登門拜訪王爸　他5字回應了

▲▼ 甫上任的新北地檢署檢察長郭永發，將於今天下午拜訪王爸爸。（圖／記者吳銘峯、陸運陞攝）

▲甫上任的新北地檢署檢察長郭永發（左），將於今天下午拜訪王爸爸。（圖／記者吳銘峯、陸運陞攝）

記者黃哲民、黃宥寧、黃資真／新北報導

死囚黃麟凱本月16日晚間伏法，受害者家屬王爸爸等待12年後，終於迎來期盼已久的正義，也讓他得以放下心中的大石頭，甫於17日上任的新北地檢署檢察長郭永發，今(20日)下午將拜訪王爸送年菜，王爸也回應「我在家等他」。

回顧此案，2013年7月，當時24歲的黃麟凱與19歲王姓女子分手，之後黃仍努力想挽回這段關係，但黃入伍後，王女發現帳戶被盜領20多萬元，遂向黃催討。黃見前女友不念舊情，挽回感情無望，又逼迫母親必須出面幫忙還錢，毅然決然動了殺心。

黃男與王女談判破裂後，不滿王家人屢向母親討錢、害母親丟臉，就到五金百貨買了童軍繩，2013年10月1日晚間拿著備用鑰匙、蒙面潛入王家，被王母發現後先將她勒斃，再將下班返家的王女綑綁、拿褲子矇住頭部。

正當黃男將大門反鎖時，王女趁隙將褲子扯下，並踢翻黃麟凱放作案工具用的提袋，恰巧見到皮夾內兩人的親密合照，頓時知曉蒙面歹徒身分，以溫情喊話方式希望好好說，但黃將她鬆綁後反而性侵得逞，並趁她要去洗澡時將她勒斃，犯案後躲到頂樓藏匿。

▲▼死囚黃麟凱火化。（圖／記者陳以昇攝）

▲死囚黃麟凱伏法後，已於今日火化。（圖／記者陳以昇攝）

晚間7時許，駕駛完預拌混泥土車的王父回到三重租屋處，卻發現2樓住家大門打不開，以為妻子還在睡覺，但撥打家中電話也沒人接，便請大女兒及女兒男友幫忙，沒想到男友爬上二樓逃生窗打開大門後，卻目擊驚悚場景，妻子坐在主臥房躺椅上，身上蓋著毯子、雙眼發直，王父大力地晃了晃妻子動也不動，才驚覺她已失去氣息，與女兒急忙把將母親抬到走廊，再進到女兒房間，發現19歲的四女兒也被用棉被蓋住，沒了生命跡象，緊急送醫搶救後仍不治。

時任三重警分局偵察副隊長黃明福透過黃姊電話聯繫，表示「你的前女友死了，希望你可以出面配合調查」，但黃冷回「關我什麼事」便掛斷，沒過多久所長就在案發頂樓找到黃男。

審理期間，黃麟凱曾當場下跪道歉，「每一天都會懷著道歉的心，祈求對方的原諒。」但遭王父拒絕，更強調希望能判黃麟凱「一百個死刑」，最終在2017年7月3日由最高法院判處死刑定讞，也成為最年輕的死刑犯。

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