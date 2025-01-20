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台灣民主憲政發展最重要　苗博雅：怎會以為廢死是我唯一核心價值

▲▼台北市議員苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

死囚黃麟凱16日晚間伏法，社會民主黨議員苗博雅過去支持廢死立場鮮明，而她此次僅發文表示「這個國家，有更重要的事」，遭到外界議論。對此，苗博雅今（20日）凌晨再次發文回應網友質疑，她先是貼出自己去年的貼文，強調自己核心價值，一直是台灣自由民主憲政發展、國家獨立尊嚴，怎麼會以為廢死是她唯一核心價值？被貼廢死標籤可以賺錢賺名聲？是被誤導了？還是本來就不在意是否會誤導別人？

19日晚間一名網友於threads發文表示，「苗博雅現在的不作為，是不是能理解成以前他頻道的核心價值根本不是廢死，而是賺錢、賺名聲」。貼文一出吸引14萬次瀏覽，更有網友留言「我本來投她的，這次看破了，徹地翻船」。

▼苗博雅遭網友質疑。（圖／翻攝自Threads／苗博雅）

▲▼苗博雅曬出過往對死刑看法的貼文。（圖／翻攝自Threads／苗博雅）

對此，苗博雅深夜貼出一篇「去年9月20日對死刑看法的發文」並寫下長文回應，Yes, and NO，自己的核心價值，是台灣社會的自由民主憲政發展，以及國家的獨立尊嚴，而自己的問政一直圍繞著核心價值，從未改變。

苗博雅表示，「我不知道你怎麼會以為廢死就是我唯一的核心價值？是不是平常只看藍紅媒？你可能有嚴重的資訊偏食，應該多看我的頻道」。

苗博雅透露，她的理想，是建設台灣成為國富民強、安居樂業的國家，到那個境界，落實人權理念是自然而然的事。

苗博雅直言，至於是不是賺錢、賺名聲？被貼廢死標籤可以賺錢賺名聲？質疑的人有在台灣生活嗎？她做頻道根本不賺錢，還經常被根本不看節目的人留言洗板，純粹就是為了開拓一個傳播理念的管道而已。

最後，苗博雅強調，「如果你還在問我怎麼沒發跟2015一樣的文，我也要問你怎麼刻意忽略2024的文？是被誤導了？還是你本來就不在意你是否會誤導別人」？

▼苗博雅曬出去年就曾發表對死刑看法的貼文。（圖／翻攝自Threads／苗博雅）

▲▼苗博雅曬出過往對死刑看法的貼文。（圖／翻攝自Threads／苗博雅）

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