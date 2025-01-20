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死囚黃麟凱遺體今火化！家屬未到場　僅法師誦經送最後一程

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

死囚黃麟凱16日晚間槍決伏法，受害者家屬王爸爸當時受訪回應，等了12年，「正義終於來了」。黃麟凱在確認死亡後，遺體送往板橋殯儀館，胞姊也前往現場辦理手續，今(20日)上午遺體於三峽火葬場進行火化，現場未見家屬，預計火化完畢後於24日辦理樹葬，將不會有告別式等相關儀式。

▲▼死囚黃麟凱火化。（圖／記者陳以昇攝）

▲死囚黃麟凱火化，未見家屬，僅有法師到場誦經。（圖／記者陳以昇攝）

黃麟凱2013年10月間還在服兵役時，因不滿女友兵變，又向他追討積欠的20萬元，於是趁著休假，持先前交往時取得的女友住家鑰匙，戴頭套潛入女友家中埋伏。黃麟凱見女友母親先返家後，先以童軍繩絞殺女友母親，等到女友返家，又逼女友與其進行分手砲，再以相同手法絞殺女友。

▲▼死囚黃麟凱火化。（圖／記者陳以昇攝）

黃麟凱一審、二審、更一審全被法院判決死刑，2017年7月間最高法院駁回上訴，死刑定讞。全案定讞至今已超過7年，法務部長鄭銘謙16日上午簽署死刑執行令後，台灣高等檢察署先於當日下午4時許，以電話通知台北看守所，要執行黃麟凱死刑，而黃男吃完最後一餐後，於16日晚間10時02分伏法。

黃麟凱槍決伏法、確認死亡後，遺體當天及送往板橋殯儀館，黃的胞姊也到場辦理手續。今(20日)上午黃的遺體於三峽火葬場進行火化儀式，現場未見家屬，僅有法師受聘到場誦經，以及葬儀社人員協助搬運棺材，並將黃的棺木推入火化。《ETtoday新聞雲》記者觀察，黃的火化儀式相當低調，現場沒有擺出牌位、及照片，僅有兩盤水果、鮮花，以及幾炷香弔唁。

▼現場未見黃麟凱牌位及照片。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼死囚黃麟凱火化。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼死囚黃麟凱火化。（圖／記者陳以昇攝）

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