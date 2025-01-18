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槍決前先打麻醉！真實原因曝光　律師：不是讓他舒服

死刑犯槍決前先打麻醉　律師曝真實原因：不是讓他舒服

▲死刑犯黃麟凱16日伏法。圖為法警於刑場外焚燒紙錢。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

32歲死刑犯黃麟凱12年前殺害女友跟其母親，16日槍決伏法，這是賴清德總統上任後第一名執行的死刑犯，引發外界討論。而台灣槍決前會幫受刑人打麻醉，有網友表示，死刑犯「罪不可赦」不用麻醉。對此，巴毛律師解釋，這是讓執行的人比較舒服。

據悉，法務部16日下午宣布要槍決死囚黃麟凱，而幫黃打了兩劑麻醉才伏法，因為第一針打完沒昏迷，補打後才失去意識，最後一槍斃命。巴毛律師在Threads發文，「死刑犯打麻藥不是為了讓他舒服，是讓執行的人比較舒服，之前有聽說沒有上麻的年代有人一槍沒斷氣，在刑場一邊噴血一邊到處爬，現場的人回去全部要心理諮商吧。」

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此文一出，也有其他網友說，「台灣靈異事件好像有演，那個人心臟有偏右還偏左」、「現在2025年為什麼不研發機械控制射擊？那就沒人看到那個畫面」、「給家屬來開槍，享受一下那個過程」。

對此，中山附醫法醫科主任高大成表示，可能是死刑犯太躁動，第一劑是鎮定劑，第二劑才是麻藥，或是第一劑麻藥沒中血管，他看過好幾次槍決，死刑犯幾乎「沒有一個人想死」，伏法前覺得自己是無辜的，或是最後一餐故意吃很慢，找藉口去上廁所，「你屁股啦，你自己講，你殺了幾個人還說自己冤枉？」、「像隻烏龜一樣，真想巴（打）下去」。

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