賴政府還有2.9兆預算！黃國昌：政院忙做圖卡誤導　無能卓榮泰請下台

記者袁茵／台北報導

立法院會審查中央政府總預算案，17日已通案刪減939億元7500萬元，約佔年度總預算3%，今明將續審各部會剩餘約600多個提案，但行政院長卓榮泰今（20日）開記者會痛批在野黨非常荒謬，還嗆代理黨主席黃國昌忙選舉，忘記政府多做多少事。民眾黨團也召開記者會，黃國昌回嗆政院透過片面假訊息帶風向，卓榮泰手上還有2兆9000億元預算，若還不知道如何施政，只能說無能，該下台。

▲民眾黨團聯訪記者會，由左至右分別為吳春城、林憶君、麥玉珍、黃國昌、林國成、張啓楷、黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨團20日上午在立院召開記者會，身兼黨團總召的黃國昌表示，針對2025年中央編列史上最高總預算，高達將近3兆2000億元，民眾黨所有立委在過去這段時間，以最負責任的態度、非常務實理性科學原則進行預算把關，在3兆2000億元總預算中，扣除不同意撥補1000億給台電之外，實際刪減預算額約新台幣1000億元。

黃國昌提及，賴清德政府、卓榮泰內閣手上還有2兆9000億元預算，卻不思解決問題、面對問題，週末鋪天蓋地透過「國家級網軍」、行政部門出動千篇一律說帖，想透過製造片面假訊息帶風向，「我們對於卓榮泰內閣如此不負責任的態度，給予最嚴厲譴責」。

黃國昌指出，過去民眾黨立委用最開放態度、理性精神，跟各個前來表達意見的行政部門進行雙向溝通跟協調時，行政院高層在做的事情，竟然是忙著做圖卡，由中央廚房散播「國家級網軍」製造的圖卡誤導台灣社會。

黃國昌強調，「我們要再次強調，卓榮泰如果手上握了2兆9000億預算，你還不知道怎麼施政的話，我們必須要說，無能的卓榮泰，請你下台！這個時候你該做的事情，就是下台負責，而不是藉由總預算審查繼續挑動社會對立跟衝突，不願意務實理性面對。」

黃國昌說，行政部門在歲出總預算達到史上新高的同時，裡面浮編、爛編預算有一堆，民眾黨到剛剛都還在跟願意溝通的行政部會雙向溝通，也擬定了最後各個部會預算刪減數跟提案數，將於今明以最負責任態度表達立場。