【廣編】味全攜手六甲區公所舉辦落羽松季賀新年　和迎春林鳳營鮮乳裝置藝術打卡享好禮

▲味全與六甲區公所共同辦理六甲落羽松觀光季已正式開幕。

圖、文／味全提供

在台南市長黃偉哲與味全公司（股票上市代號：1201）董事長陳宏裕等帶領下，六甲落羽松觀光季1/18正式開幕。一直以來支持ESG永續經營挺在地概念的味全公司，今年以協辦單位與六甲區公所共同辦理六甲落羽松觀光季。陳宏裕董事長特別出席表示：共同攜手，成就在地共好。除了設計結合落羽松的「2025迎春林鳳營鮮乳裝置藝術」，現場更提供500瓶林鳳營鮮乳（200ml）作為開幕號召，不到二小時全熱情贈送完畢。

六甲落羽松林正位於晟順農牧場旁，當年味全公司在此建構牧場時，首要確保乳牛良好的居住環境，特別邀請專家團隊研究進行牧場綠化工程，改造符合國際標準的牛舍。其中的綠化工程包括種植除了兩千多棵落羽松，更栽種果樹與澳洲茶樹等，在團隊努力不懈下，整個牧場溫度平均降溫3度，整片落羽松林也成為台灣南部最美秘境，更是每年春節期間的熱門景點。即日起～2/28期間到六甲落羽松與「2025迎春林鳳營鮮乳裝置藝術」拍照，發佈照片於個人FB或IG打卡上傳，並留言「和林鳳營一起過年」；截圖私訊美好食光FB小編，留言「和林鳳營一起過年」，即可獲得全聯小時達滿200折25元折價券（限量1500名）。

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此外，今年新春貝納頌推出新年尊爵濾掛咖啡禮盒。特別邀請味全代言人李多慧及小龍女共同代言，即日起至2月6日期間於全家/全聯，購買貝納頌x小龍女聯名禮盒，至味全美好食光登錄指定活動網站登錄購買發票（http://maac.io/3eIf3），即有機會獲得小龍女親筆簽名2025年曆，限量62名，以及其他好禮，送完為止！