　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

老少「鹹」宜走春去！　台南七股鹽山找Q萌雪人

▲年假來台南七股鹽山賞雪吧！6米高雪人佇立鹽山頂，彷彿置身冬日童話世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲年假來台南七股鹽山賞雪吧！6米高雪人佇立鹽山頂，彷彿置身冬日童話世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

蛇年春節連假長達9天，想找充滿特色的景點嗎？台鹽推薦南北濱海鹽業之旅，玩不停「鹹」不下來！走訪苗栗「台鹽通霄觀光園區」深入了解「食鹽與它們的產地」、前往嘉義「布袋鹽山」體驗海口慢活氛圍、再到台南「七股鹽山」與療癒雪人打卡拍照，享受海線專屬的「鹹」情逸致道地小旅行，老少「鹹」宜！

台南七股鹽山曾被日媒譽為全台磁場最乾淨之地，是雲嘉南走春必訪景點！今年推出「療癒雪人」大型裝置，六米高圓滾滾療癒雪人，搭配頭戴斗笠、圍圍巾、吃枝仔冰的俏皮反差萌造型，令人無法抗拒！旅客爬上鹽山，即可看見雪人身體底部看似融化的隱藏版設計，提醒遊客關注氣候暖化的永續議題；1月25日起於七股鹽山消費滿500元再送限量雪人便利貼。園區同步舉辦雪鹽祭系列活動，包含療癒雪人AR濾鏡、永不融化鹽田玩雪場、呆萌雪人不倒翁大軍、DIY療癒雪人彩繪相框等，還有天日曬鹽、踩龍骨水車，好管「鹹」事的日子主題特展等鹽業文化體驗，穿越時空，感受往昔白金時代鹽工歷史。最後，別忘了品嚐膠原蛋白雪花鹽霜淇淋、鹹冰棒，獨特鹹甜口感將化作旅途中最難忘的甜美回憶！

▲年假來台南七股鹽山賞雪吧！6米高雪人佇立鹽山頂，彷彿置身冬日童話世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲新年走春必訪七股鹽山，體驗療癒雪人AR濾鏡、鹽田玩雪場與不倒翁雪人大軍，讓你玩得「鹹」不下來。

苗栗通霄精鹽廠為全台最大食用鹽製造地，一直以來均是中、北部旅遊熱點！在這裡能探索現代製鹽工法，學習食鹽小知識，寓教於樂，是最適合與家人共度新春假期的景點。鹽來館DIY七彩幸運鹽，讓孩子發揮創意成就感滿滿！成人們可於海洋溫泉泡腳溪放鬆身心，享受紓壓秘境！趣味放大版台塩海洋鹼性離子水、大鹽包，則是旅客必訪打卡聖地！台鹽通霄觀光園區近日加入「苗栗人文生態休閒聯盟」，強化苗栗縣觀光量能，並具鄰近白沙屯拱天宮、白沙屯火車站等地利優勢條件，邀請信眾結合參拜行程，來趟樂活、祈福之旅。

嘉義布袋鹽山鄰近高跟鞋教堂、布袋漁港，是結合自然景觀與藝術文化的好去處。布袋鹽山意象標誌《千禧布袋》由國際雕塑大師李良仁操刀打造，近七米高雕塑作品，呈現海港無窮的生命力，適合午後自在悠閒走逛拍照，再來杯鹽滷咖啡、鹽滷豆花，享受海口慢活。

▲年假來台南七股鹽山賞雪吧！6米高雪人佇立鹽山頂，彷彿置身冬日童話世界。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，台塩生技即日起至3月11日也推出新春優惠！保健品、保養品、清潔品、應景年節禮盒、台塩海洋鹼性離子水限量發財水熱賣中。台塩生技會員於各門市消費滿499元即可兌換鹽麴醬拌麵，凡消費滿3600元加碼贈開運「黃金香氛禮盒(三入組)」一盒，更多台塩生技新春慶活動資訊請見台鹽官網https://www.tybio.com.tw/ 或撥打客服專線0800-230990。

七股鹽山與台鹽通霄觀光園區於1月29至2月2日(初一至初五)春節期間正常營業，歡迎遊客年節期間前往走春，更多相關資訊可洽各粉絲專頁或電「台鹽通霄觀光園區」037-792121轉825；「布袋鹽山」05-3473380；「七股鹽山」06-7800511轉49。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃麟凱遺體今火化！家屬未到場　僅法師誦經送最後一程
快訊／高雄4月女嬰遭棄7天　活活餓死
最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買
刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲
邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️E
又被爆砍「文化黑潮計畫」13.5億　陳玉珍：文人不要再仰人鼻
林葉亭85歲失智父走失第5天　警消擴大「6路搜索」動員32人
美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲
快訊／雙載電動車與貨車相撞　騎士送醫不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台版櫻花最前線發布最佳賞櫻期　九族文化村八重櫻2／9-22綻放

老少「鹹」宜走春去！　台南七股鹽山找Q萌雪人

70歲翁網路購物欲匯款到警示帳號　行員驚覺聯手內埔警阻詐

桃園新住民學習CPR+ AED急救術救人利己保平安

台南市2024年強韌台灣計畫再創佳績　連續14年榮獲中央評鑑特優

恐結冰！翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓雙向封閉

白色假面匪持槍闖信義鄉農會　警民合作演練防搶內制伏

台南地院農曆年前至新化老街　進行國民法官制度宣導

黃偉哲帶「紫月光」女團逛新化年貨大街　一元福袋向民眾拜早年

體育署遭刪15%預算　運彩公會籲：回歸理性討論

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

【不說以為是姊妹】媳婦幫66歲婆婆改造成「街頭辣妹風」成果超成功！

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

周杰倫❤昆凌結婚10週年　跳舞放閃：要一直幸福

台版櫻花最前線發布最佳賞櫻期　九族文化村八重櫻2／9-22綻放

老少「鹹」宜走春去！　台南七股鹽山找Q萌雪人

70歲翁網路購物欲匯款到警示帳號　行員驚覺聯手內埔警阻詐

桃園新住民學習CPR+ AED急救術救人利己保平安

台南市2024年強韌台灣計畫再創佳績　連續14年榮獲中央評鑑特優

恐結冰！翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓雙向封閉

白色假面匪持槍闖信義鄉農會　警民合作演練防搶內制伏

台南地院農曆年前至新化老街　進行國民法官制度宣導

黃偉哲帶「紫月光」女團逛新化年貨大街　一元福袋向民眾拜早年

體育署遭刪15%預算　運彩公會籲：回歸理性討論

台灣黑熊入侵卓溪蜂場！狂嗑20餘蜂箱蜂蜜　圍捕失敗持續光顧

中山區被搭訕！3韓妹邀「手牽手圍一圈」下秒嚇壞她　結局超毛

竊賊酒吧偷完錢竟公然在隔壁餐車用餐　屏東警奇襲壓制逮捕

立法院今總預算表決大戰　綠撤案「非放棄監督」

公視新作「不受影響」如期開鏡　網紅童星姊妹暴風抽高…近況曝光

星巴克「貓咪杯套」終於補貨回歸！一用就被治癒　網揭門市隱藏搶購秘訣

「殲-20」之父楊偉傳遭免職　曾為大陸最年輕戰機總設計師

麥當勞、超商撤廣告！富士電視台慘遭10企業切割…派他道歉網更怒

死囚黃麟凱遺體今火化！家屬未到場　僅法師誦經送最後一程

國土署稱租金補貼受影響　黃國昌重申「刪0元」：是凍結十分之一預算

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

地方熱門新聞

台中鹿峰夜市「爆倒閉」　攤商跑光光

黃偉哲帶「紫月光」女團逛新化年貨大街

體育署遭刪15%預算　運彩公會籲：回歸理性討論

雲林年貨大街in斗南　張麗善推廣優質良品

台南地院新化老街進行國民法官制度宣導

台南市2024年強韌台灣計畫連續14年榮獲中央評鑑特優

新北市圖推寒假兒童閱讀　親子體驗義國風情

網購欲匯款到警示帳號　行員驚覺聯手警阻詐

新北十三行「運動競化論」特展開幕

老少「鹹」宜走春去！台南七股鹽山找Q萌雪人

線翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓雙向封閉

桃園新住民學CPR+ AED急救術　救人利己保平安

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

即／草屯鎮長補選結果出爐　簡賜勝自行宣布當選

更多熱門

相關新聞

台南市2024年強韌台灣計畫連續14年榮獲中央評鑑特優

台南市2024年強韌台灣計畫連續14年榮獲中央評鑑特優

台南市政府在2024年「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」中再創佳績，延續2023年的計畫成果並持續推動，最終在內政部強韌台灣計畫績效評鑑中獲得「特優」殊榮，是全國唯一連續14年獲得此項肯定的縣市。

快訊／台南民宅3F神明廳竄火！火舌延燒隔壁戶

快訊／台南民宅3F神明廳竄火！火舌延燒隔壁戶

台南男凌晨到女友住處叫囂！持空氣手槍被送辦

台南男凌晨到女友住處叫囂！持空氣手槍被送辦

台南市實物愛心銀行第五區分行揭幕　

台南市實物愛心銀行第五區分行揭幕　

台南山上花園水道博物館攜手長大師生揮毫送春聯

台南山上花園水道博物館攜手長大師生揮毫送春聯

關鍵字：

台南七股鹽山Q萌雪人

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

保時捷女國道刁車拒拖吊　慘遭判刑

台灣洗腎率世界第1！醫揭「1隱形殺手」步步侵蝕腎臟

全台最大玫瑰花園免費開園

警消200人尋父！林葉亭淚揭4天搜救進度

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

來不及過年　132公斤男演員腦溢血過世！享年36歲

孫生帶白嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露大長腿」

黑玫瑰被丟路邊　內行人揭關鍵：壓力山大

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面