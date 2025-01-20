台南市2024年強韌台灣計畫再創佳績　連續14年榮獲中央評鑑特優

▲台南市政府在2024年「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」中再創佳績，在內政部強韌台灣計畫績效評鑑中獲得「特優」殊榮，是全國唯一連續14年獲得此項肯定的縣市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府在2024年「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」中再創佳績，延續2023年的計畫成果並持續推動，最終在內政部強韌台灣計畫績效評鑑中獲得「特優」殊榮，是全國唯一連續14年獲得此項肯定的縣市。

2024年是強韌台灣計畫的第2年，市府在減災、提升社區韌性、防災士培訓及災害應變等方面表現卓越。這些成效不僅獲得內政部的高度認可，亦使台南市成為最具代表性的防災城市之一，並成為其他縣市學習的典範。

其中，永康區的復國韌性社區與歸仁區的七甲里韌性社區，連續2年榮獲全國「績優韌性社區」殊榮。透過社區自主防災與水患防範工作，成功健全防災體系，顯著提升了地方防災能力。特別是在2024年災害防救演習暨2025台灣燈會緊急應變演練中，台南市首度實現水旱災結合大型群聚活動安全的三合一防災演練，並邀請七甲里韌性社區防災士參與演練，落實「先自助、互助，再公助」的防災理念。

台南市長黃偉哲表示，台南市能夠連續獲得這項殊榮，得益於市府各局處及區公所的共同努力。自強韌台灣計畫實施以來，市府已全面提升台南市災害應對的速度與效能，尤其在地震、颱風等自然災害來臨時，有效保障了市民的生命與財產安全。



消防局長李明峯指出，台南市能連續14年榮獲內政部評鑑「特優」，實屬難能可貴，這彰顯了市府在強化地方韌性、提升防災能力方面取得的顯著成效。市府將持續致力於建設一個更加堅韌、智慧及可持續發展的防災城市，使台南市成為全國防災應變管理的領航者。