迷戀抖音女！男提百萬投資人蔘被阻　改用網路匯15次遭詐470萬

▲溫基興分局長警廣高雄台分享詐騙案例，提醒民眾勿受騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子透過抖音認識一名自稱「張子蕾」女子，經由她噓寒問暖的誘騙，自銀行欲提領百萬元，行員查覺有異報警，里港警分局獲報趕到成功勸阻，但陳男迷戀網友，利用網路轉帳先後匯款給對方15次，金額高達470萬元。分局長溫基興在與警廣高雄台連線進行反詐騙宣導分享該案例，籲請民眾不要被騙。

里港警分局為保護民眾免受詐騙威脅，積極推動全方位防詐宣導工作，分局長温基興與警察廣播電臺高雄分臺連線宣導，透過空中傳播將資訊傳遞至各角落，讓更多民眾了解詐騙風險。

這次宣導以真實詐騙案例為切入點，讓聽眾能身歷其境感受遭詐狀況，跳脫以往政令式宣導方式，搭配案例解析詐騙流程及詐騙關鍵字，加深聽眾記憶，並提升其識詐觀念。

里港警分局根據113年10至12月受理的詐欺案件統計結果，歸納出前七大詐騙類型，依序為「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款(騙賣家)」、「假交友(徵婚詐財)」、「假借銀行貸款詐財」、「假交友(投資詐財)」及「中獎通知」。

這次與聽眾分享的假交友(投資詐騙)案例，陳姓男子在抖音結識自稱「張子蕾」的女子，對方聲稱人蔘可保健又能高價轉售牟利，誘騙被害人購買人篸產品，初次提領新台幣百萬元時，幸得銀行行員機警察覺異常並通報警方，成功攔阻詐騙。

但由於他因迷戀未曾見面的網友，遭詐騙集團再度遊說，後續透過網路轉帳15次，累計匯款470萬。後因警方執行假投資匯款攔阻計畫，分析警示帳戶，並主動聯繫曾匯款但尚未報案的「潛在被害人」，被害人這時才驚覺受騙。

温分局長特別提醒聽眾朋友，近期發生多起視訊裸聊的詐騙案件，歹徒透過交友軟體、IG、FB、遊戲中與被害人認識，接著對方會主動表達有生理需求想要裸聊，目的是側錄被害人視訊影片，並以影像威脅被害人購買遊戲點數或匯款，若被害人提供金錢或購買點數，後續有可能會遭對方索討更多金錢，歹徒也會在聊天的過程中，要求被害人點選下載不明軟體，藉機竊取被害人的個資。

呼籲民眾不要過度依賴網路交友，同時應避免因為好奇、新鮮、刺激，而與不認識的網友進行裸露身體的視訊對話，聊天過程中如對方以任何理由傳送不明連結、QR Code要求下載、安裝、輸入個人手機號碼或邀請碼等，也請不要輕易點選輸入，以免個資外洩，成為詐騙集團予取予求的籌碼。