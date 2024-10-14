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【廣編】天王郭富城唯一指定！老協珍「人蔘精無添加糖口味」新上市

▲▼郭富城唯一指定！老協珍「人蔘精無添加糖口味」。（圖／業者提供）

圖、文／老協珍提供

近年來生活風格醫學興起，「控糖」也逐漸成為消費者飲食首要考量，對自身健康管理嚴格控管的亞洲天王郭富城，為保持良好體態與舞台魅力，連續6年選擇以「老協珍人蔘精」作為日常保養常備品，為因應消費者對於保健飲品更嚴苛的選擇標準，老協珍推出「人蔘精無添加糖口味」為長期飲用者與年長族群的糖分攝取把關。Aaron也分享此款無添加糖配方－100%不含任何添加物，不僅能避免過多糖分的負擔，讓他能放心補充營養、輕鬆維持最佳狀態，每日一瓶更能享受純淨健康的營養保健。　　

「人蔘精 無添加糖口味」採用溫和的白蔘、西洋蔘熬煮，適合華人體質與亞熱帶氣候，以雙蔘複方溫補不強補，獨家工法萃取皂苷精華，堅持整支人蔘熬煮，非使用蔘片、蔘鬚。全成份僅有人蔘、水，無使用任何萃取液、無額外添加糖，蔘味自然回甘不苦澀，更榮獲國際A.A.無添加雙驗證，成份潔淨安心適合年長族群、長期飲用者，同時也受到許多工程師、商務人士青睞。

老協珍官方網站： lxz.com.tw
老協珍人蔘精 無添加糖口味(14入)：https://lxz.com.tw/product/OEG027
販售通路：老協珍官網/門市/全聯/家樂福/康是美/MOMO/大潤發

 
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