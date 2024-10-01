【廣編】大健康時代：免疫力「全方位」趨勢座談會　2024後疫情免疫力大調查白皮書發表

▲大數據股份有限公司與正官庄共同邀請多位專家舉辦「大健康時代：免疫力『全方位」趨勢座談會」。

圖、文／正官庄提供

隨著Covid-19新冠疫情退燒，民眾回復正常生活，但仍有諸多醫界專家與健康媒體提出要注意「免疫負債」的健康呼籲。有鑑於此，大數據股份有限公司與正官庄共同進行了上千位民眾的免疫力與健康狀況問卷調查，同時結合免疫力與健康議題的網路輿情分析，共同發表《2024後疫情免疫力大調查白皮書》，並邀請多位專家舉辦「大健康時代：免疫力『全方位」趨勢座談會」，分享調查報告中的重要趨勢觀察。

在調查報告中發現，近八成35歲以上的受訪者表示在確診後的身體狀況變差、生病頻率增加、感冒恢復的時間也變長。民眾最關注的是因免疫力下降而導致的「感冒」與「疲勞」問題，此外還包括「過敏」與「皮膚」等問題。從輿情數據中則可以發現，有81.4%的受訪者表示願意透過中藥（醫）來調理身體，70.6%民眾希望透過中藥（醫）來增強免疫力。

在調查中也發現人蔘已逐漸成為現代保健市場中的常見選擇，在受訪者曾購買過的中藥材中，人蔘以63.4%居冠，85.7%的受訪者認為人蔘具有提升免疫力的效果，並有近八成的受訪者表示使用人蔘產品後整體健康狀況獲得了改善。余雅雯中醫師與李婉萍營養師也在論壇中表示，新冠確診恢復後最常見的是引起了慢性疲勞中的氣虛症狀，但這都可以透過中醫藥或食補來逐步調理改善，譬如使用有中藥之王之稱的人蔘切片來沖泡蔘茶飲用，或是食用乾扁豆、紅棗等補脾胃的常見食材，都是很好的選擇，同時也呼籲民眾在日常就應該多注意養生保健，維持良好的免疫力，自然就不容易生病也能保持健旺的精神，進而提升良好的生活品質。