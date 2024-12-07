年攔查2380砂石車違規　里港警：將持續取締宣導

▲里港警分局取締砂石車違規 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局為加強砂石車行車管理，遏止砂石車違規及保障用路人、學童安全及村民生活品質，近期特結合縣警局交通隊，針對省道台3線及行經里港鄉及九如鄉地區路段強力執法及攔查取締砂石車超載、滲漏及超速等違規行為，並向分局轄內砂石業者實施交通安全宣導，勿於上下學期間駛入村莊、出場區車體須保持清潔及落實車斗加蓋外，派出所員警也深入到家宣導民眾砂石車轉彎內輪差等各項交通安全知識。

里港警分局交通組組長林中安表示，為加強砂石車行車管理，並遏止砂石車違規，保障用路人安全，於113年起迄今，共取締攔查砂石車，超載、砂石滲漏、闖紅燈、爭道行駛及超速等違規計2380件。

另於5日特由交通組組長林中安親自帶隊，配合縣警局交通隊，針對行經省道台3線及違規禁駛路段的砂石車違規共同執行稽查及強力執法；另在鹽埔、九如地區規劃執行測速勤務，針對砂石車空車加強取締超速，雙向執法滴水不漏。

里港警分局分局長温基興表示，經分析各項砂石車違規，以違反砂石滲漏較多，呼籲砂石車業者及駕駛人善盡社會責任，砂石車違規影響交通安全甚鉅，里港警分局將針對易違規路段，持續規劃各項勤務加強取締外，並協調環保及監理等相關單位共同執行，以優勢警力採行「不定時、不定點攔檢」勤務方式執行，藉由強勢執法以嚇阻砂石車違規外，也籲請各疏濬主辦單位務須恪遵各項法定程序，審慎妥適規劃行駛路線及落實場區管理，以免影響人民權益。砂石車取締為警察持續性工作，警方執法將不遺餘力，呼籲砂石車駕駛朋友尊重用路人生命、財產安全，勿心存僥倖違規，共同維護用路人、學童及村民的安全。