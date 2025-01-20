快訊／卓榮泰硬起來！痛批藍白荒謬刪預算　點名黃國昌忙著選主席

▲行政院長卓榮泰出席「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

面對藍白聯手在立法院大量刪減、凍結總預算一事，近日藝文團體、教育界、工商界、資安界、醫界、農漁民團體等都有不小的反彈。對此，行政院長卓榮泰20日也「硬起來」，親自主持記者會，他痛批在野黨「非常荒謬」，總預算審查已引起人心惶惶，國家會跟國際斷線、讓文化斷層、打詐會停擺，威脅國安與治安；他更點名民眾黨代理主席黃國昌，忙著選黨主席，忘了政府多做了多少事，這疏忽是惡意的。

卓榮泰表示，上週四行政院會後，他跟幾位部長跟國人說明，請立法院理性審慎的審議中央政府總預算，但上週四開始，一下子看到立法院3000多項提案，案海讓公務人員這幾天中承受極大工作壓力。他直呼，「這非常荒謬，預算風暴席捲台灣，讓國人看今年如何進行總預算」。

卓榮泰說，非常感謝藝文團體，工商界朋友，教育界朋友，醫療團體，乃至於電器公會，還有農漁民團體跟勞工團體運輸業代表，廣告代理商與國營企業同仁們，這幾天勇敢發出聲音，捍衛自己工作權益，為百工百業振興都付出努力。

卓榮泰指出，無論百工百業全國各團體，執政黨各黨團如何發出聲音，這如果無法讓國會懸崖勒馬，這場預算風暴將會無法止息，這對政府機關正常運作都將造成相當大跟無法彌補的錯誤跟損失。他說，今天開始立法院即將對所有個案進行處理，還有700多個刪減與凍結案，代表未來行政機關做事困難是層層疊疊，金額將近4000億，這是未來推動政務重要關鍵。

卓榮泰說，今天一大早，跟幾位「重災區」的部會首長在這裡，公開再度向立法院要求，影響國家安全的預算請全數撤回，對文化政策預算保留，打詐團隊的刪除，撥補台電的民生預算補助，請在野黨團認真全數保留。另外，關於各級法院跟檢察署，考試院銓敘部等，被無理刪除，非理性對待跟報復性刪除，請在野黨團審慎理性傾聽民意，停止錯誤。

卓榮泰說，通案刪減不合理，這已經看到包括國內外差旅費、媒體宣傳費，都影響政府運作，最近到金門，遇到陳玉珍委員，後來也在媒體上看到黃國昌委員，都有一個論調，就是說刪除幾千億，跟去年度一樣，怎會無法做事？他強調，這是一個很嚴重的盲點，今年編列3.1兆總預算，跟去年有所增加，增加部分在哪裡，新增項目在哪裡？其中包括，公共建設798億、國防經費415億、健保協助方案300多億、健康台灣深耕措施60億、幼兒照顧經費49億等多項，總計是2806億都是過去沒有的計畫。

卓榮泰說，如果今年再被刪減高達4000億，會比去年預算少了多少，大家可以算得出來，陳玉珍委員就算了，黃國昌委員是目前忙著選黨主席，忘了政府多做跟新作的多少事情，這疏忽是惡意的。

卓榮泰表示，這幾年來稅收增加，讓政府預算可以投入更多公共建設，讓大眾有更多的公共服務，投資國家長遠建設也是振興國內經濟，政府部門預算都是依照計畫編定跟執行，都有嚴謹監督，每一項預算都有目標，立委縱然有不理解之處，但對這種明顯，顯可易見的比較，不可以故意疏漏做惡意指責。

他說，立法院在野黨團竟然提出3％必定刪減規模，而且列舉通案後，還說沒有達到939億，還要繼續刪，這是想湊足一個數字以表達自己的滿足，提了一桶水，硬要裝滿，「水桶刪減」前所未見。