　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／卓榮泰硬起來！痛批藍白荒謬刪預算　點名黃國昌忙著選主席

▲▼行政院長卓榮泰出席「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會。（圖／記者陶本和攝）

▲行政院長卓榮泰出席「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

面對藍白聯手在立法院大量刪減、凍結總預算一事，近日藝文團體、教育界、工商界、資安界、醫界、農漁民團體等都有不小的反彈。對此，行政院長卓榮泰20日也「硬起來」，親自主持記者會，他痛批在野黨「非常荒謬」，總預算審查已引起人心惶惶，國家會跟國際斷線、讓文化斷層、打詐會停擺，威脅國安與治安；他更點名民眾黨代理主席黃國昌，忙著選黨主席，忘了政府多做了多少事，這疏忽是惡意的。

卓榮泰表示，上週四行政院會後，他跟幾位部長跟國人說明，請立法院理性審慎的審議中央政府總預算，但上週四開始，一下子看到立法院3000多項提案，案海讓公務人員這幾天中承受極大工作壓力。他直呼，「這非常荒謬，預算風暴席捲台灣，讓國人看今年如何進行總預算」。

卓榮泰說，非常感謝藝文團體，工商界朋友，教育界朋友，醫療團體，乃至於電器公會，還有農漁民團體跟勞工團體運輸業代表，廣告代理商與國營企業同仁們，這幾天勇敢發出聲音，捍衛自己工作權益，為百工百業振興都付出努力。

卓榮泰指出，無論百工百業全國各團體，執政黨各黨團如何發出聲音，這如果無法讓國會懸崖勒馬，這場預算風暴將會無法止息，這對政府機關正常運作都將造成相當大跟無法彌補的錯誤跟損失。他說，今天開始立法院即將對所有個案進行處理，還有700多個刪減與凍結案，代表未來行政機關做事困難是層層疊疊，金額將近4000億，這是未來推動政務重要關鍵。

卓榮泰說，今天一大早，跟幾位「重災區」的部會首長在這裡，公開再度向立法院要求，影響國家安全的預算請全數撤回，對文化政策預算保留，打詐團隊的刪除，撥補台電的民生預算補助，請在野黨團認真全數保留。另外，關於各級法院跟檢察署，考試院銓敘部等，被無理刪除，非理性對待跟報復性刪除，請在野黨團審慎理性傾聽民意，停止錯誤。

卓榮泰說，通案刪減不合理，這已經看到包括國內外差旅費、媒體宣傳費，都影響政府運作，最近到金門，遇到陳玉珍委員，後來也在媒體上看到黃國昌委員，都有一個論調，就是說刪除幾千億，跟去年度一樣，怎會無法做事？他強調，這是一個很嚴重的盲點，今年編列3.1兆總預算，跟去年有所增加，增加部分在哪裡，新增項目在哪裡？其中包括，公共建設798億、國防經費415億、健保協助方案300多億、健康台灣深耕措施60億、幼兒照顧經費49億等多項，總計是2806億都是過去沒有的計畫。

卓榮泰說，如果今年再被刪減高達4000億，會比去年預算少了多少，大家可以算得出來，陳玉珍委員就算了，黃國昌委員是目前忙著選黨主席，忘了政府多做跟新作的多少事情，這疏忽是惡意的。

卓榮泰表示，這幾年來稅收增加，讓政府預算可以投入更多公共建設，讓大眾有更多的公共服務，投資國家長遠建設也是振興國內經濟，政府部門預算都是依照計畫編定跟執行，都有嚴謹監督，每一項預算都有目標，立委縱然有不理解之處，但對這種明顯，顯可易見的比較，不可以故意疏漏做惡意指責。

他說，立法院在野黨團竟然提出3％必定刪減規模，而且列舉通案後，還說沒有達到939億，還要繼續刪，這是想湊足一個數字以表達自己的滿足，提了一桶水，硬要裝滿，「水桶刪減」前所未見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃麟凱遺體今火化！家屬未到場　僅法師誦經送最後一程
快訊／高雄4月女嬰遭棄7天　活活餓死
最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買
刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲
邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️E
又被爆砍「文化黑潮計畫」13.5億　陳玉珍：文人不要再仰人鼻
林葉亭85歲失智父走失第5天　警消擴大「6路搜索」動員32人
美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲
快訊／雙載電動車與貨車相撞　騎士送醫不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國土署稱租金補貼受影響　黃國昌重申「刪0元」：是凍結十分之一預算

美麗島民調／賴清德不信任度40.4%、不滿意施政41.2%　皆創就任新高

潛艦國造後續艦預算國民黨縮手！　從凍結18億改凍50%變10億　

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

處理總預算更正案表決完才「補印」內容　綠委抗議要休息

賴政府還有2.9兆預算！黃國昌：政院忙做圖卡誤導　無能卓榮泰請下台

彭文正拿到「川普就職晚宴貴賓券」　侯漢廷曝外交部拿不到原因

又被爆砍「文化黑潮計畫」13.5億　陳玉珍：文人不要再仰人鼻息

跟進蔡壁如「不戀棧職務」承諾？　黃國昌：大家有各式各樣不同意見

發送賴清德+陳其邁福袋　民進黨高市黨部籲在野：讓大家過好年

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

【不說以為是姊妹】媳婦幫66歲婆婆改造成「街頭辣妹風」成果超成功！

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

周杰倫❤昆凌結婚10週年　跳舞放閃：要一直幸福

國土署稱租金補貼受影響　黃國昌重申「刪0元」：是凍結十分之一預算

美麗島民調／賴清德不信任度40.4%、不滿意施政41.2%　皆創就任新高

潛艦國造後續艦預算國民黨縮手！　從凍結18億改凍50%變10億　

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

處理總預算更正案表決完才「補印」內容　綠委抗議要休息

賴政府還有2.9兆預算！黃國昌：政院忙做圖卡誤導　無能卓榮泰請下台

彭文正拿到「川普就職晚宴貴賓券」　侯漢廷曝外交部拿不到原因

又被爆砍「文化黑潮計畫」13.5億　陳玉珍：文人不要再仰人鼻息

跟進蔡壁如「不戀棧職務」承諾？　黃國昌：大家有各式各樣不同意見

發送賴清德+陳其邁福袋　民進黨高市黨部籲在野：讓大家過好年

公視新作「不受影響」如期開鏡　網紅童星姊妹暴風抽高…近況曝光

星巴克「貓咪杯套」終於補貨回歸！一用就被治癒　網揭門市隱藏搶購秘訣

「殲-20」之父楊偉傳遭免職　曾為大陸最年輕戰機總設計師

麥當勞、超商撤廣告！富士電視台慘遭10企業切割…派他道歉網更怒

死囚黃麟凱遺體今火化！家屬未到場　僅法師誦經送最後一程

國土署稱租金補貼受影響　黃國昌重申「刪0元」：是凍結十分之一預算

川普幣重跌45％！梅蘭妮亞迷因幣吸金　比特幣也失守10萬美元

愛家院長捲師生戀！「牽手回家」全被拍　大葉大學兩點聲明　

美麗島民調／賴清德不信任度40.4%、不滿意施政41.2%　皆創就任新高

過年仍處呼吸道傳染病流行期！北市開設886診次防疫門診

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

政治熱門新聞

全台大罷免！綠基層主戰派成形　藍營首波鎖定4人

快訊／卓榮泰硬起來！痛批藍白荒謬刪預算　點名黃國昌忙著選主席

快訊／民眾黨中央委員選舉出爐

蔡壁如選黨主席5承諾　與藍對話2026合

遭爆狂違規還凍結交通部預算　林思銘急澄清

王婉諭轟藍營立委刪預算：別唬爛

又被爆砍「文化黑潮計畫」13.5億　陳玉珍：文人不要再仰人鼻息

藍白濫砍總預算上週五就想硬幹　柯建銘策略反制搶黃金48小時

義務役凸顯國軍「編現比」嚴重不足　專家：2027年是更大挑戰

民眾黨權力結構洗牌　雙北6人全當選

刪體育署11億預算被罵爆　王鴻薇急澄清

台灣民主憲政發展最重要　苗博雅：怎會以為廢死是我唯一價值

江和樹曝最開心是「贏蔡壁如」

范雲轟陳玉珍文化恐怖殺手　砍預算扼殺「匯聚臺流文化黑潮計畫」

更多熱門

相關新聞

范雲轟陳玉珍文化恐怖殺手　砍預算扼殺「匯聚臺流文化黑潮計畫」

范雲轟陳玉珍文化恐怖殺手　砍預算扼殺「匯聚臺流文化黑潮計畫」

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視23億元預算，最終在國民黨團協商下，刪減金額縮減至2300萬元，仍引來爭議。民進黨立委范雲指出，陳玉珍殺的不只是公視，她也想把文化部規劃從2024年到2027年的多年期的「匯聚臺流文化黑潮計畫」整個扼殺，批評她是「文化恐怖殺手」。

韓國瑜率台灣慶賀團抵華府　駐美處簡報參與川普就職方案

韓國瑜率台灣慶賀團抵華府　駐美處簡報參與川普就職方案

王婉諭轟藍營立委刪預算：別唬爛

王婉諭轟藍營立委刪預算：別唬爛

預算被民眾黨團刪1億！矯正署發聲

預算被民眾黨團刪1億！矯正署發聲

藍白濫砍總預算上週五就想硬幹　柯建銘策略反制搶黃金48小時

藍白濫砍總預算上週五就想硬幹　柯建銘策略反制搶黃金48小時

關鍵字：

預算風暴反彈聲浪立法院行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

保時捷女國道刁車拒拖吊　慘遭判刑

台灣洗腎率世界第1！醫揭「1隱形殺手」步步侵蝕腎臟

全台最大玫瑰花園免費開園

警消200人尋父！林葉亭淚揭4天搜救進度

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

來不及過年　132公斤男演員腦溢血過世！享年36歲

孫生帶白嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露大長腿」

黑玫瑰被丟路邊　內行人揭關鍵：壓力山大

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面