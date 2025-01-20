卓榮泰怒喊「藍白毀滅中華民國」　行政院無法接受國會凌辱

記者陶本和／台北報導

藍白聯手在立法院大量刪減、凍結總預算一事，已引爆眾怒，行政院長卓榮泰20日親自率領「重災區」部會首長參與記者會，強硬反擊在野陣營。他直呼，這是毀滅中華民國的第一步，把政府機關刪到1元，難道不是癱瘓國家、毀滅政府嗎？行政院無法接受國會這樣的凌辱；至於未來如何救濟，他強調，無論預算怎麼刪除，他都會要求各部會，正常如序進行。

▲行政院長卓榮泰出席「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會。（圖／記者陶本和攝）



卓榮泰表示，上週四行政院會後，他跟幾位部長跟國人說明，請立法院理性審慎的審議中央政府總預算，但上週四開始，一下子看到立法院3000多項提案，案海讓公務人員這幾天中承受極大工作壓力。他直呼，「這非常荒謬，預算風暴席捲台灣，讓國人看今年如何進行總預算」。

卓榮泰表示，總預算審查造成國人人心惶惶，台灣會跟國際斷線，文化斷層，政策停擺，打擊詐騙也會停擺，威脅到國家安全、治安與民生，影響百工百業人民的健康生活，這是親痛仇快的預算審查，宵小非常得意，詐團可以得手，國家力量被削減，競爭國贏頭趕上，敵對的中國也非常滿意，還開始稱讚。

卓榮泰說，預算被刪成1塊錢，這難道不是在癱瘓國家跟毀滅政府嗎？難道不是毀滅中華民國第一步嗎？立法院如果繼續不顧，行政院無法接受國會這樣的凌辱。

至於如果無法阻擋國會藍白執意大規模刪減預算，未來要如何救濟？卓榮泰表示，無論預算刪除，他會要求各部會，正常如序進行。