處理總預算更正案表決完才「補印」內容　綠委抗議要休息

▲立法院副院長江啟臣主持立法院院會處理中央政府總預算，遭民進黨團抗議亂七八糟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院20日處理中央政府總預算，表決過程中，在野黨同時撤案、更正，但現場綠委未收到印發的資料，現場一片混亂，甚至有更正案在表決通過後，議事人員才將案子印出發給委員，引來民進黨團抗議，認為應該要先休息，但主持院會的立法院副院長江啟臣表示，案子都有經過宣讀，綠營則持續表達不滿，民進黨團總召柯建銘上主席台遞交提案，要求更正案、修正動議都應印發全體委員，隨即有藍委衝上來，雙方一度爆發口角，半小時後江啟臣則宣布休息。

針對114年度中央政府總預算案，在野黨聯手通刪939億7500萬，週一開始會繼續討論各部會的刪減事項，行政院評估加總恐達4000億以上。

今院會進行時，綠委質疑江啟臣議事主持未按程序，在野黨邊撤案邊改案子，但其他委員都未收到印發資料，綠營隨即表達抗議，應要先休息，但江啟臣繼續處理預算案，並「補印」稍早以表決通過的民眾黨的第23案更正案，另要求各黨團接下來有更正提案都先拿到議事台發給大家，仍遭到綠委質疑，第23案應重新表決。

柯建銘則上主席台遞交民進黨團提案，指為利於國會公開透明，更正案、修正動議、撤案應印發全體委員使得進行處理，另民進黨團宣告全部撤案。

現場爭執聲不斷，綠委強力要求先暫停院會，半個小時後，江啟臣才宣布，因為還有很多案子更正要印送，所以現在先休息，等更正版印送完就立即開會。