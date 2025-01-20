范雲轟陳玉珍文化恐怖殺手　砍預算扼殺「匯聚臺流文化黑潮計畫」

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視23億元預算，最終在國民黨團協商下，刪減金額縮減至2300萬元，仍引來爭議。民進黨立委范雲指出，陳玉珍殺的不只是公視，她也想把文化部規劃從2024年到2027年的多年期的「匯聚臺流文化黑潮計畫」整個扼殺，批評她是「文化恐怖殺手」。

范雲指出，文化黑潮計畫是個多年期計劃，就是希望協助台灣文化內容能夠走向國際，從文學出版、影視音、視覺到表演都涵蓋了。去年大家稱讚的巴黎文化奧運的演出，就是這個計畫所支持的。最近得到美國國家圖書講的楊双子、金翎，還有，這兩天剛拿到日本國際漫畫獎銀獎的左萱，都收到出版外譯計畫的支持，協助這些優秀的作品與創作者展翅高飛，讓世界看到。

范雲說，陳玉珍為此共提5案相關預算刪減，大筆一揮，就要幾近全部刪除地砍掉13億5101萬3千的多年期文化預算，理由幾乎都相同，稱「文化部有必要重新檢視各計畫績效指標，並避免個計畫重複投入非必要資源」、「在嚴肅的中央政府預算書中出現語意模糊的字詞如臺流、黑潮、1 plus 4等類啟人疑竇，在核銷預算的機制上很容易遭人不當挪用或給不肖業者可乘之機」。

范雲表示，她擔任教文委員的第5年，我相信，立委對計畫審核機制有意見，任何名詞有意見，文化部，或教育文化委員會的會議，都很樂意協助修正檢討，但作為立委，用一樣的理由就要幾乎砍光預算，真的讓人痛心與憤怒。