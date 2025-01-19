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預算被民眾黨團刪1億！矯正署發聲：嚴重影響社會安全

▲▼法務部矯正署大門。（圖／翻攝矯正署網站）

▲法務部矯正署表示，民眾黨立院黨團刪減矯正署機關預算1億元，嚴重影響社會安全。（圖／翻攝矯正署網站）

記者黃哲民、柯振中／台北報導

近日立院總預算案掀起爭議，許多政府機關、部會跳出來譴責在野黨團刪預算。法務部矯正署19日提出聲明，民眾黨立院黨團提案刪減矯正機關預算1億元，將衝擊收容人囚情穩定與教化復歸，嚴重影響社會安全。

矯正署聲明內容如下：

一、立法院審查中央政府114年度總預算案，民眾黨團提案以「青少年犯罪層出不窮，為有效實施兒少保護及行為矯正」為由，刪減本署及所屬機關預算金額高達1億元，惟本署並非該業務主管機關，所提預算計畫，原未編列相關經費。少年矯正機關係屬刑事（保護處分）執行處所，專責收容經司法程序判決（裁定）個案，並配合司法院及行政院所屬各部會（含教育、社福與警政單位）合作進行少年犯罪預防及矯治工作。

二、本署編列今年度預算約165億元，於扣除機關人事、提供收容人基本伙食及老舊監所擴（改）建費等義務性支出後，僅剩20億元須支應全臺52所機關（含本署）硬體設備（含基礎水電、通訊設施）修繕、收容人衛生醫療與疾病防治，以及教化輔導與專業處遇費用（如少年犯矯正教育、毒品犯戒癮及性侵家暴犯治療性課程），若遭刪減1億元，影響甚鉅，一一列舉如下：

1.部分監所恐難及時修繕或汰換老舊電力與通訊系統，將嚴重影響安全管理，目前戒護人力與人犯比例高達 1:9，若無穩定基礎設施，大幅增加同仁戒護風險。

2.無法落實對高再犯風險之犯罪者（毒品犯、性侵或家暴犯），透過完善治療性處遇，降低再犯風險。且此類人犯多數終將服刑期滿出監，勢必提高社會治安成本，嚴重影響民眾人身安全。

3.少年矯正教育缺乏充沛心輔資源，無法幫助誤入歧途之少年，確實導正不良行為習性，未來重回校園與家庭後，恐成高風險因子，影響一般校園安全。

三、矯正機關為刑事司法體系最後一道防線，肩負國家刑罰執行與矯正教化犯罪者之重要使命，亟需仰賴預算資源之挹注，持續精進獄政管理措施，並落實專業化處遇，協助收容人更生復歸後不再犯罪，達到預防犯罪、守護社會安全之宏效!誠摯懇請立法院各黨團及委員予以支持。

 
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