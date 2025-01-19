　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白濫砍總預算上週五就想硬幹　柯建銘策略反制搶黃金48小時

▲圖前為柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲圖前為柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對114年度中央政府總預算案，在野黨聯手通刪939億7500萬，週一開始會繼續討論各部會的刪減事項。民進黨團幹事長吳思瑤透露，本來藍白上週五想提早發動表決大戰，而民進黨團要求週一再處理，目的是爭取48小時黃金救援，目前也獲初步成果，「柯建銘總召薑是老的辣」。

吳思瑤說，藍白惡砍惡凍預算的3296個提案，已大幅縮減為727案，這都是因為「全民總動員，搶救總預算」，才能有效嚇阻藍白，踩剎車狂撤案，其實，本來上週五藍白就打算硬幹了，要提早發動表決大戰。經過民進黨團全力爭取，週五僅表決通案，其他數百案留待週一再處理，這是重要的議事攻防成果。

吳思瑤表示，柯建銘總召薑是老的辣，多爭取這兩天，拖延阻卻藍白又黑箱表決的企圖，讓所有提案必須透明公開，並供全社會檢驗，讓輿論發酵，也讓行政部門能夠因應的48小時黃金搶救時間。

此外，吳思瑤指出，透過各利害相關人的發聲，形成民意的壓力，促成藍白該撤就撤，該調就調，盡可能削弱對國家預算造成的傷害。相信到目前為止，都已達到全民反制、輿論制裁的初步效果。

吳思瑤感嘆，總預算能守住多少她還是悲觀，畢竟才第一案就硬生生讓939億沒了，但是，「全民搶救預算大作戰」之下，已經發揮強大的威力，也有效降低國家預算大失血的衝擊。只剩15小時總預算就要表決。不要放棄，能救多少，希望全民一起繼續救。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台中勤美旁離奇車禍！計程車「騎上」BMW
年前被資遣！48歲男狂投履歷無下文　淚喊：不知該怎麼辦
怎會有這個？瑞士冰川融化出現「神秘竹製推車」　考古學家頭痛了
肝癌嬤「地瓜葉1吃法」指數狂降！　醫驚喊：非常神奇
更強冷氣團「冰凍全台」　恐大範圍10°C↓斷崖降溫
學測考「52赫茲鯨魚」　試考生：題目不易理解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白濫砍總預算上週五就想硬幹　柯建銘策略反制搶黃金48小時

民眾黨權力結構洗牌！「雙北年輕世代」6人全當選　盼2026納地方聲音

幕後／總預算戰藍委成全民公敵　後座力驚人自家人也內訌

民眾黨中評委選舉出爐　陳宥丞喊「過去就翻頁」：接下來共同對外

曝最開心是「贏蔡壁如」　江和樹：選黨主席的人「票只拿三成」

刪體育署11億預算被罵爆　王鴻薇急澄清：砍官員經費不影響選手

將與黃國昌對決　不支持政見會改辯論？蔡壁如：應照一開始公告

林佳龍出訪隨團6人車禍！新光醫療團隊迅速投入　帛琉總統也驚嘆

黨主席補選前「黃國昌、蔡壁如先辯論」？　民眾黨：3天內決定

與黃國昌王不見王！蔡壁如突現身黨代表大會外　只待10分鐘謝票快閃

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

公視23億預算恐遭砍　楊大正喊話：高抬貴手

公視遭提砍23億預算！水果奶奶出面　趙自強籲「多溝通」：一定有誤會

秋刀魚刺骨小密技　輕鬆拔起整根骨頭！

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

#黃仁勳 尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

藍白濫砍總預算上週五就想硬幹　柯建銘策略反制搶黃金48小時

民眾黨權力結構洗牌！「雙北年輕世代」6人全當選　盼2026納地方聲音

幕後／總預算戰藍委成全民公敵　後座力驚人自家人也內訌

民眾黨中評委選舉出爐　陳宥丞喊「過去就翻頁」：接下來共同對外

曝最開心是「贏蔡壁如」　江和樹：選黨主席的人「票只拿三成」

刪體育署11億預算被罵爆　王鴻薇急澄清：砍官員經費不影響選手

將與黃國昌對決　不支持政見會改辯論？蔡壁如：應照一開始公告

林佳龍出訪隨團6人車禍！新光醫療團隊迅速投入　帛琉總統也驚嘆

黨主席補選前「黃國昌、蔡壁如先辯論」？　民眾黨：3天內決定

與黃國昌王不見王！蔡壁如突現身黨代表大會外　只待10分鐘謝票快閃

毛小孩也能點「光明燈」！　專家提醒有5禁忌不可不知

輔大4比0完封國體　勇奪大專聯賽隊史第2冠

大學院長不倫師生戀「牽手回家過夜」被拍！幫女博士生當上助教

進一顆三分球捐5000元　呂政儒禁賽解除獻公益

歐陽妮妮初見兒子「最熟悉的陌生人」　聽到哭聲秒淚崩：你是誰？

台中勤美旁離奇車禍！計程車「騎上」BMW　情侶路過好奇自拍

藍白濫砍總預算上週五就想硬幹　柯建銘策略反制搶黃金48小時

體育署遭刪15%預算　運彩公會籲：回歸理性討論

靠安眠藥才能入睡！　攻城獅洋將努利單日又雙破聯盟神紀錄

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

快訊／民眾黨中央委員選舉出爐

發票獎金被刪？王鴻薇批「財政部發假消息」

林佳龍訪帛琉隨團人員發生車禍　侯勝茂、林靜儀都參與救治

羅一鈞求放過防疫預算　藍砲轟混淆視聽

引用要飯說遭罵　陳玉珍公開LINE帳號開戰

江和樹曝最開心是「贏蔡壁如」

嫌立院餐費不夠買麥當勞！他提案調高：吃好一點

衛福部預算被砍！醫界反彈了　9大公協會聲明：被刪的是人民健康

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

刪體育署11億預算被罵爆　王鴻薇急澄清

民眾黨權力結構洗牌　雙北6人全當選

蔡壁如參選民眾黨主席稱「偶遇老道長」　預告新年下一步

幕後／總預算戰藍委成全民公敵　後座力驚人自家人也內訌

他疑變記名投票　黃國昌：你這樣插嘴恐怕不好

更多熱門

相關新聞

體育署遭刪15%預算　運彩公會籲：回歸理性討論

體育署遭刪15%預算　運彩公會籲：回歸理性討論

立法院近日通過刪減體育署15%預算的決定，中華民國運動彩券經銷商公會今日發表聲明表示，體育署預算遭刪減，讓原本只佔中央政府總預算千分之3以下的體育經費，雪上加霜，呼籲體育歸體育，政治歸政治。

民眾黨權力結構洗牌　雙北6人全當選

民眾黨權力結構洗牌　雙北6人全當選

幕後／總預算戰藍委成全民公敵　後座力驚人自家人也內訌

幕後／總預算戰藍委成全民公敵　後座力驚人自家人也內訌

白中評委選舉出爐　陳宥丞這樣說

白中評委選舉出爐　陳宥丞這樣說

江和樹曝最開心是「贏蔡壁如」

江和樹曝最開心是「贏蔡壁如」

關鍵字：

預算國民黨民眾黨民進黨立法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊千霈證實離婚小開老公！去年傳婚變

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

上海驚傳一家三口墜樓死亡

快訊／民眾黨中央委員選舉出爐

最新詐騙！　一票喊「有收到」

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！車頭懸空駕駛一度受困

去好市多購物！後面客人「想一起結帳」

死刑執行完畢要踩死囚的背　退休法警曝原因

遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲

Tommy神隱兩個月「遭店家切割」

台中4處科技執法滿月進帳百萬　這路口1407張最多

大戰「鄉民黑人」爆紅！　小隻馬AV女優引退5年晉升CEO

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

發票獎金被刪？王鴻薇批「財政部發假消息」

更多

最夯影音

更多

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面