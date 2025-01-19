藍白濫砍總預算上週五就想硬幹　柯建銘策略反制搶黃金48小時

▲圖前為柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對114年度中央政府總預算案，在野黨聯手通刪939億7500萬，週一開始會繼續討論各部會的刪減事項。民進黨團幹事長吳思瑤透露，本來藍白上週五想提早發動表決大戰，而民進黨團要求週一再處理，目的是爭取48小時黃金救援，目前也獲初步成果，「柯建銘總召薑是老的辣」。

吳思瑤說，藍白惡砍惡凍預算的3296個提案，已大幅縮減為727案，這都是因為「全民總動員，搶救總預算」，才能有效嚇阻藍白，踩剎車狂撤案，其實，本來上週五藍白就打算硬幹了，要提早發動表決大戰。經過民進黨團全力爭取，週五僅表決通案，其他數百案留待週一再處理，這是重要的議事攻防成果。

吳思瑤表示，柯建銘總召薑是老的辣，多爭取這兩天，拖延阻卻藍白又黑箱表決的企圖，讓所有提案必須透明公開，並供全社會檢驗，讓輿論發酵，也讓行政部門能夠因應的48小時黃金搶救時間。

此外，吳思瑤指出，透過各利害相關人的發聲，形成民意的壓力，促成藍白該撤就撤，該調就調，盡可能削弱對國家預算造成的傷害。相信到目前為止，都已達到全民反制、輿論制裁的初步效果。

吳思瑤感嘆，總預算能守住多少她還是悲觀，畢竟才第一案就硬生生讓939億沒了，但是，「全民搶救預算大作戰」之下，已經發揮強大的威力，也有效降低國家預算大失血的衝擊。只剩15小時總預算就要表決。不要放棄，能救多少，希望全民一起繼續救。