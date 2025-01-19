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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王婉諭轟藍營立委刪預算「別再拿政治攻防唬爛」：糟蹋監督職權

▲▼時代力量黨主席王婉諭 召開 目的良善的深蹲司長 記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王婉諭批評，請國民黨委員別拿「政治攻防」唬爛。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

立法院近日展開總預算黨團協商，刪減了939億7,500萬元的預算，引發各界議論。對此，時代力量黨主席王婉諭在臉書上批評，請國民黨委員別拿「政治攻防」來唬爛，若真的在意人民權益，就撤掉不合理的提案，將預算當成菜市場買菜，協商階段才通刪、亂提案，就是在糟蹋自己的「監督」職權。

王婉諭臉書全文如下：

寫在明天國會繼續處理剩餘的數百多案預算提案之前。

請國民黨委員，不要再拿什麼「政治攻防」當成話術來唬爛，如果真的在意人民的權益，那就把不合理的提案都撤掉！

作為前在野黨立委，實在看不慣國民黨把「監督」這件事搞得這麼廉價，所以，要繼續來幫大家科普。

繼「通刪」了九百多億之後，明天要處理的，就是前陣子被罵翻的那些各部會相關提案。

▲▼時代力量黨主席王婉諭參與太陽花運動十週年晚會。（圖／記者李毓康攝）

▲王婉諭批評，請國民黨委員別拿「政治攻防」唬爛。（資料照／記者李毓康攝）

其中部分的提案，在輿論炸鍋後已經撤案了。但還是有部分國民黨委員，開始硬凹、解釋說：這些提案是一種議事攻防的手段，不懂預算審查的人才會造謠抹黑。

真的是這樣嗎？

預算審查，當然是一個行政跟立法之間互相制衡、牽制的過程。

但是，國民黨這些滿心報復、沒把人民福祉放在心中的立委，提案中有三大錯誤，根本已經逾越什麼監督、攻防的程度，完全是在亂搞。

第一、提案事由亂寫。

這部分我前幾天已經寫過很多了，網路上也很多人整理。
追根究底，就是這批立委的水準差的不可思議，根本沒在做功課，才會把一堆毫無事實根據、錯誤資訊通通拿來寫預算提案，一點專業素養都沒有。

以前我們在國會寫預算提案，通常是針對已經耕耘許久的議題。從開公聽會、拜會團體開始搜集資料，接著再透過協調會、質詢來回跟部會溝通，等到溝通卡關的時候，才會選擇寫預算提案來跟行政機關周旋、攻防，並且跟部會彼此讓步，以修正改革方向。

這個過程可能花上數個月、一整年都有機會，但絕對不是跟國民黨一樣，看到「藍色冷氣團」就氣得亂寫提案。

這種監督，根本無法帶動社會進步。

第二、凍結、減列的數字實在太誇張

提案不等於成案，這道理大家都懂，但你從提案就亂寫，完全就是欠罵。

就算你還要找行政機關來溝通，你也不可能亂寫額度，一砍就要把別人的業務費通通砍光，一方面實務完全不可行，另一方面也不符合比例原則。

舉例來說，陸委會、農委會當然可能在施政過程中有問題，讓立委覺得需要減列、凍結預算來讓他們有點教訓。但沒有人會為了單一個案，直接把人家業務費刪到剩下一塊錢。這完全是不了解公務系統運作的人才會搞的事。

這些政府機關都有數以千計的基層公務員，他們每天執行的業務，是為了維持國家的基本運作、人民的公務需求，多數時候跟政治攻防無關，甚至跟誰主政也無關。

但國民黨這種砍法，完全是把對特定政務官、特定政策的不滿，全部傾倒在部會的基層運作上。

第三、等到協商時才提上千案，哪來的時間溝通、攻防？現在甚至要直接投票表決了，請問要怎麼修正？

這件事，要結合我發的前兩篇「預算審議」科普文一起來看。

我前面有講過，真正能夠促成雙方良性對話、溝通的，通常是在委員會的提案階段，因為那時候才有時間、空間可以來回攻防。

但國民黨為了衝這些無謂的KPI，等到現在黨團協商階段才提上千案，那根本不叫什麼政治攻防，那就是在癱瘓國家而已。

協商不過就幾天時間，要怎麼處理上千案？這上千案，部會要怎麼在幾天時間之內去溝通、協調？

最後很可能連國民黨都不知道，他們這上千案加起來，到底要凍結多少錢。

而且，如今也沒有時間再協商了，這剩下的幾百案，通通要直接表決處理，到了這個地步，你也無力跟部會溝通什麼可行不可行，只能選擇趕快撤案，就是自己隨便修正一個金額。

把審預算當成菜市場買菜，在協商階段才通刪、亂提案，這就是在糟蹋自己的「監督」職權。

老實說，審預算審成這樣，我真的不懂國民黨到底想要傳達什麼社會形象，根本只搞到各界專業團體、專家全都受不了。

明天就要繼續投票了，到底除了通刪的九百多億之外，藍、白還要刪多少錢？國民黨口中的「議事」攻防後，真正通過的預算案到底有哪些？

請大家一起來關注，親眼見證這個百年大黨的下限到底有多低。

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