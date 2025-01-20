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全台大罷免！綠基層主戰派成形　藍營首波鎖定4人

▲立法院院會 表決 總預算 通案 主決議 部分。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

全台罷免行動掀起浪潮，公民團體陸續發起對藍營立委的罷免連署行動，儘管民進黨中央定調此舉應以民團為主，但綠營內部主戰派抬頭，形成「中央冷、地方熱」的局面；國民黨則迅速部署反制策略，鎖定民進黨的「雙吳」立委以及原住民立委陳瑩、伍麗華，展開反擊。

民進黨立院黨團總召柯建銘日前拋出罷免立法院長韓國瑜及41席藍營區域立委的提議，儘管未獲民進黨秘書長林右昌及總統賴清德的公開支持，黨內響應聲浪亦不高，但綠營基層反應頗為熱烈，顯現出行動能量蓄勢待發的趨勢。賴清德核心嫡系立委林俊憲更公開呼籲民進黨不能袖手旁觀，並計劃整合黨內立委及議員資源，協力推動罷免行動，黨內風向逐步向主戰派傾斜。

國民黨方面也備戰，第一波反制行動鎖定民進黨台北市立委吳思瑤與吳沛憶，收集罷免意向書，隨時準備應對綠營可能發動的大規模罷免行動。國民黨主席朱立倫則點名民進黨籍原住民立委陳瑩及伍麗華，這兩席立委所在選區藍營選票基盤相對穩固，被視為反擊的有利目標。

《聯合報》報導，藍營人士聲稱，近期綠營網軍側翼藉總預算案假訊息操作，試圖為罷免行動加溫，對此，國民黨文傳系統已成立支援機制，並與各藍營立委辦公室建立聯繫窗口，提供策略建議及後勤支援。

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罷免民進黨國民黨

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