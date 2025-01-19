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黃偉哲帶「紫月光」女團逛新化年貨大街　一元福袋向民眾拜早年

▲「台南新化年貨大街」熱鬧登場，市長黃偉哲化身為女子音樂組合「紫月光」的嚮導，帶團員一起逛新化年貨大街，黃偉哲現場發送1元福袋給現場民眾，同時拜早年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「台南新化年貨大街」熱鬧登場，市長黃偉哲化身為女子音樂組合「紫月光」的嚮導，帶團員一起逛新化年貨大街，黃偉哲現場發送1元福袋給現場民眾，同時拜早年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節腳步將近，2025年邁入第14年的「台南新化年貨大街」熱鬧登場，市長黃偉哲19日下午化身為女子音樂組合「紫月光」的嚮導，帶團員一起逛新化年貨大街，黃偉哲現場發送市府製作的1元福袋給現場民眾，同時拜早年，並歡迎大家來新化採購年貨迎新年。

▲「台南新化年貨大街」熱鬧登場，市長黃偉哲化身為女子音樂組合「紫月光」的嚮導，帶團員一起逛新化年貨大街，黃偉哲現場發送1元福袋給現場民眾，同時拜早年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，很高興迎來第14年的新化年貨大街，今日現場人潮眾多，主辦單位還邀請到偶像團體「紫月光」來為活動行銷，除了滿滿的年貨販售攤位，還設置了流浪動物認養公益攤位，邀請大家來新化年貨大街採買年貨之外，也發揮愛心做公益。

▲「台南新化年貨大街」熱鬧登場，市長黃偉哲化身為女子音樂組合「紫月光」的嚮導，帶團員一起逛新化年貨大街，黃偉哲現場發送1元福袋給現場民眾，同時拜早年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經發局表示，今年新化年貨大街為刺激買氣，帶動人潮，安排豐富舞台節目演出，還有多場街頭藝人表演活動；大目降廣場周邊特別設置以蛇年為主題的吉祥物打卡牆，武德殿周遭也增設光影布置，營造出別具特色的視覺盛宴。

▲「台南新化年貨大街」熱鬧登場，市長黃偉哲化身為女子音樂組合「紫月光」的嚮導，帶團員一起逛新化年貨大街，黃偉哲現場發送1元福袋給現場民眾，同時拜早年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，新化年貨大街商品多元豐富，來採買年貨還有兩次抽獎機會，包括年貨大街摸彩及台南購物節抽獎，機會難得，市府歡迎大家一起來新化迎接年節氛圍。立委陳亭妃及市議員李偉智也到場關心。

▲「台南新化年貨大街」熱鬧登場，市長黃偉哲化身為女子音樂組合「紫月光」的嚮導，帶團員一起逛新化年貨大街，黃偉哲現場發送1元福袋給現場民眾，同時拜早年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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