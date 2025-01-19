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怎會有這個？瑞士冰川融化出現「神秘竹製推車」　考古學家頭痛了

（圖／翻攝自Kanton Graubünden）

▲考古學家在冰川路線上發現神秘的竹製推車。（圖／翻攝自Kanton Graubünden）

圖文／CTWANT

專業登山者韋里（Sergio Veri）近期於瑞士斯普呂根山口（Splügen Pass）的冰川融化路徑中，發現了一件疑似手推車的神秘竹製裝置。這一發現引起考古界的高度關注，因為眾所皆知，歐洲當地並不產竹子。如此發現也促使格勞賓登州考古服務處（Archaeological Service of Graubünden）展開調查。

綜合外媒報導指出，這輛竹製車輛配備兩個輪子，竹桿以繩索固定，但其用途和製作者仍無法確定。由於竹子屬於禾本科植物，並非歐洲本土植物，是在18至19世紀期間才引入歐洲。學者初步推測，此裝置的年代可追溯至20世紀。

（圖／翻攝自Kanton Graubünden）

▲歐洲當地並不產竹子，冰川融化後卻出現竹製工具。（圖／翻攝自Kanton Graubünden）

據了解，斯普呂根山口自古以來便是連接瑞士欣特萊茵谷（Hinterrhein valley）和義大利松德里奧省（Province of Sondrio）的重要通道，過去也是重要的貿易路線，但這一竹製裝置的發現與古代歷史的關聯尚不明確。

報導中也提到，2024年夏季，瑞士的卡瓦紐冰川（Cavagnöö glacier）融化後，曾發現一輛20世紀的雪橇。這些發現也證實了，有許多歷史是隱藏在冰川底下。

由於這個竹製裝置真的讓人摸不著頭緒，目前格勞賓登州的官員已公開呼籲知情人士提供相關資訊，以便進一步解開這件竹製車輛的謎團。

官方也提到，發現這個裝置的地點位於格里松州（Canton of the Grisons），距離蘇黎世約161公里，毗鄰瑞士與義大利的邊界，是交通與歷史文化的交匯點。

（圖／翻攝自Kanton Graubünden）

▲有評論認為這可能是早期的登山裝置，甚至有人猜測它可能是原始飛機的一部分。（圖／翻攝自Kanton Graubünden）

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