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電鍋煮飯要燜嗎？日專家曝「正確做法」米粒更分明

用電鍋煮飯時，有些人可能會想，是要立即打開飯鍋，還是稍等再燜一下，讓飯的口感更佳。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲使用電子鍋煮飯，是否要燜煮，日本專家給出正確解答。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

不少人用電鍋煮飯，煮好後習慣燜一下。對此，日本家電達人小山貴弘（コヤマタカヒロ）指出，新式電鍋程序包含了燜煮過程，因此煮飯完成後無需花時間再燜；他也分享，一旦煮飯完成，最好立刻打開蓋子，用飯勺把米飯翻鬆，這樣能讓米粒更加粒粒分明。

據《All About》報導，煮飯有3個重要步驟浸泡、加熱、燜煮。最後的「燜」工序是使鍋內水分循環、加熱到米粒核心的必備步驟。 在老式電鍋中，煮飯開關是根據內鍋溫度的變化來打開和關閉，因此即使電鍋的加熱開關關閉後，仍需要繼續燜飯。不過，最新的電鍋程序包含了燜煮過程，因此煮飯完成後無需花時間燜飯。

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不過，小山貴弘查了5大廠商的電鍋使用說明書，發現上面都有註明「飯煮好後要立即翻鬆」，特別是三菱電機的手冊上寫著「立即（15分鐘內）」，這是因為大多數電鍋在煮飯後就開始保溫， 如果燜的時間過長，殘留在米飯表面的多餘水分無法散開，而過多的熱氣僅作用於米飯的一部分，導致米飯被壓碎、結塊或變黏。

小山貴弘提醒，翻鬆時要將米分成幾塊，不要壓碎，然後把下方的米飯往上翻，這樣做可以讓多餘的水分散出，並保持米飯均勻受熱。 小山貴弘還提到，若家中的電鍋不具備燜煮功能，可能就需要額外花一點時間蒸煮，如果不確定有無燜煮功能，最好查看使用手冊。

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