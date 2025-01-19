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北市網紅咖啡廳出包！她抬頭見「電風扇炸毛」噁翻　過來人曝內幕

▲北市某網紅咖啡廳爆出衛生疑慮。（圖／網友授權提供）

▲北市某網紅咖啡廳爆出衛生疑慮。（圖／網友授權提供）

記者閔文昱／綜合報導

衛生堪憂！一名女網友近日到台北市甜點一級戰區「赤峰街」的某老屋咖啡店用餐，不料卻發現店家的燈具、電風扇掛滿一整層陳年積灰，隨時都有掉落的可能，讓她看了相當傻眼，將畫面PO上網，瞬間引發討論。

一名女網友18日在社群平台Threads發文表示，她最近到赤峰街一間很紅的網紅咖啡廳用餐，卻發現該店家雖然裝潢很美，細節卻很嚇人。根據原PO分享畫面，只見廁所頂上的電風扇卡滿了陳年灰塵，厚度彷彿是電風扇本身長出灰毛，而備餐區正上方的吊燈灰塵也是多到長毛的程度，讓她看傻直呼「老屋可以，老灰就別了吧…」

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貼文一出，不少網友紛紛留言，「如果他有賣提拉米蘇，粉都不用自己撒，電風扇打一下就好了」、「看了就沒食慾」、「我也是會看這些細節的人，這個灰塵真的太誇張了」、「做吃的還這樣真的不行」、「這個整潔程度我會怕」、「環境衛生真的可以看出店家對於自己的店的在乎程度有多深」。

另外，也有曾造訪的顧客透露「廁所是我記憶最深刻的！那水龍頭一大圈的黑色～那是漏水後的發霉耶」、「這家印象深刻…我上次和朋友去吃甜點，他們在處理大量的洋蔥，但因為天冷門窗是關的，結果整間房子都是洋蔥，邊流淚邊吃蛋糕」、「之前去過一次，屋頂漏水，滴到桌子有長期以來的水痕，還一直被滴到，跟店員反應卻沒理會我們，當天去的廁所超髒」。

截至19日凌晨，店家並未做出回應。

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