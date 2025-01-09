薯條油鍋驚見「蟑螂狂跳」！澳洲麥當勞超噁畫面曝　掃把爬滿白蛆

▲ 澳洲一間麥當勞門市被爆出衛生問題。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州紐卡索（Newcastle）一間麥當勞門市爆出食安危機，媒體揭露蟑螂出現在薯條炸網、廚具、垃圾桶的畫面，清掃用具上還有大量蛆蟲爬行，恐怖畫面震驚眾多網友，直呼再也不敢光顧。

當地媒體newy.com.au於7日曝光這段畫面，地點在紐卡索布羅德梅多（Broadmeadow）一間麥當勞門市，只見蟑螂在薯條油炸網中不斷抽動，還出現在地板、家具上，更被拍到有數十隻白色蛆蟲在掃把和畚箕上蠕動。

該報根據GPS數據確認影片真實性，在停車場訪問一名顧客，而對方看過影片後當場把剛買的餐點丟掉，「我他X的再也不會回去了，我已經遲到了，那影片還毀了我的晚餐」。

影片在臉書也引發大量網友熱議，對店內衛生表示憂慮，「我再也不會去消費了」。但也有不少人認為餐廳裡有蟑螂在所難免，尤其是在員工通常是青少年的狀況下，「這些門市交給連自己房間都不會整理的青少年管理，好像他們會懂食安標準一樣。」

麥當勞一名發言人回應，「看到照片令我們很失望，這顯然不符合麥當勞嚴格的食品安全、品質與衛生標準」，事後已在這家分店採取行動，包括全面害蟲檢查與額外防蟲措施，強調將繼續與該分店密切合作，鞏固顧客對麥當勞食安與客戶體驗的信任。