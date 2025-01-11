饗食天堂12年前也爆食物中毒　「75萬網紅也是苦主」！賠償金額曝

▲饗食天堂。（圖／記者游瓊華攝）

記者施怡妏／綜合報導

知名自助餐「INPARADISE 饗饗」傳出食物中毒事件，多名消費者反映，1月5日前往信義店用餐後，陸續出現上吐下瀉的症狀，根據北市衛生局最新統計，截至1月11日上午9時累計通報59人。有網友指出，2012年到「饗食天堂」用餐，吃到毒生蠔，疑似集體中毒，每人賠償1500元醫藥費。

有網友在Threads發文，2012年曾到「饗賓集團」旗下品牌「饗食天堂」用餐，結果吃到毒生蠔，爆發集體中毒事件，「印象中饗食天堂賠每個人1500元醫藥費」。

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▲艾瑞絲曾在饗食天堂吃到毒生蠔。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

貼文釣出網紅「Aries艾瑞絲」留言，「我也是那批，我高中謝師宴吃饗食天堂，全班集體食物中毒，上吐下瀉，而且那時候還要準備指考，超慘，當時還有其他好幾間學校辦謝師宴的也都集體中毒，從此再也不敢吃他們集團的餐廳，沒想到時隔多年還是這樣」。

其他網友也指出，「我十幾年前吃饗食天堂得諾羅，我記得是退刷餐費+醫藥費而已。又拉又吐，人生從來沒那麼慘，至今對饗開頭有陰影」、「我也是那年謝師宴！印象中我們吃大直店，現在收掉了。當時有問卷調查有症狀的好像都可以領醫療補償跟1000多慰問金」。

據了解，「饗食天堂」2012年發生集體食物中毒，禍首正是含有仙人掌桿菌等致病原的韓國生蠔。衛生署抽驗後發現，消費者食用的生蠔帶有仙人掌桿菌、諾羅病毒G11型、星狀病毒、沙波病毒及大腸桿菌等病原體。

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