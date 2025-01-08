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1人噴1600吃饗饗「吐得像新加坡魚尾獅」　10大1小慘況曝光！

▲饗饗，饗賓餐旅。（圖／記者黃士原攝）

▲饗饗爆食物中毒。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高人氣自助餐廳「INPARADISE 饗饗」昨傳出食物中毒事件，多名消費者反映，1月5日前往信義店用餐後，陸續出現上吐下瀉的症狀。就有苦主透露，他們10大1小當天去用餐，結果只有1人沒事，其他人都吐得像新加坡魚尾獅的一樣，「只能說花了快1600元，吃一個食物中毒。」

女網友昨日在Threads發文提到，「到底誰會那麼幸運，去吃饗饗結果吃到食物中毒...就是我們！1月5日去吃饗饗，6日天晚上開始拉肚子，今天全身痠軟痛、發燒，還以為是自己身體差，結果下午看到脆上有人發文詢問，才發現沒有那麼簡單，後來問了朋友有沒有怎麼樣，結果大家形容吐得跟新加坡魚尾獅的一樣，真的超衰。」

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原PO透露，他們一群人共10大1小，目前只有一個大人暫時沒事，而且通報好像要透過大醫院，不敢想像沒通報的人到底有多少，「只能說花了快1600元，吃一個食物中毒。」

對此，網友們紛紛回應，「1600食物中毒真的不行欸」、「花這麼多錢，結果全部吐掉了，我上個月才去吃」、「希望妳早日康復，我印象中以前有次謝師宴去饗食天堂，也是蠻慘的」、「開始陸續出現了，不少人去吃拉肚子，保重身體喔，早日康復」、「好傻眼」。

另外，衛生局接獲通報後，昨日已前往稽查，查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔，責令1月10日前改善完成，期屆複查如不符合規定，將依違反《安全衛生管理法》第8條及第44條，處6萬到2億元罰鍰。

而在食材檢驗方面，就醫民眾共食食材有生魚片、生蠔及干貝，因已無同批食材，故採樣環境檢體4件、人體檢體4件，檢驗結果最快1到2周後出爐，如符合食品中毒病因物質及原因食品，將依違反《食品安全衛生管理法》第15條及第44條，處6萬到2億元罰鍰。

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