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「這天去饗饗」一票人都慘中獎！　苦主洗版哀號：爆吐爆拉

▲饗食天堂升級版的INPARADISE饗饗。（圖／記者黃士原攝）

▲饗饗爆食物中毒。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高人氣自助餐廳「INPARADISE 饗饗」昨傳出食物中毒事件，多名消費者反映，1月5日前往信義店用餐後，陸續出現上吐下瀉的症狀。消息曝光後，大票苦主洗版哀號，「1/5晚餐，我們這裡14個人去，倒12個」、「我們這裡有6個人去吃，吐3個」。

網友在Dcard發文透露，跟女友1月5日去吃饗饗，從6日開始上吐下瀉，非常痛苦，由於兩人最近重疊的一餐只有饗饗，且爆吐爆拉的時間點也差不多，於是求問「是不是也有人一樣？」

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PO文一出，釣出大批苦主，表示同樣於1月5日赴饗饗用餐，「1/5 晚餐+1，男友6日晚上開始上吐下瀉好幾次+發燒，我沒事，唯一差別是我沒吃生蠔跟生魚片，其他都有重疊到」、「1/5晚餐，同行幾乎全倒」、「+2！跟女友同一天的午餐時段，隔天晚上開始身體不舒服、上吐下瀉」、「1/5午餐，也是3個人都中」、「1/5中午，7人同行，4個人中」、「1/5中午吃，7人有4人不舒服，我1/6晚上開始上吐下瀉，整晚胃痛無法入眠，直到今天去看醫生」、「1/5下午茶，1/7凌晨開始吐，然後持續一天腹瀉、發燒、畏寒、肌肉酸痛，已經通報1999立案，剛剛收到饗饗簡訊，表示會進一步聯繫」。

饗饗爆發食物中毒，衛生局採檢送驗。（圖／北市衛生局提供）

▲北市衛生局採檢送驗。（圖／北市衛生局提供）

衛生局接獲通報後，昨日已前往稽查，查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔，責令1月10日前改善完成，期屆複查如不符合規定，將依違反《安全衛生管理法》第8條及第44條，處6萬到2億元罰鍰。

而在食材檢驗方面，就醫民眾共食食材有生魚片、生蠔及干貝，因已無同批食材，採樣環境檢體4件、人體檢體4件，檢驗結果最快1到2周後出爐，如符合食品中毒病因物質及原因食品，將依違反《食品安全衛生管理法》第15條及第44條，處6萬到2億元罰鍰。

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關鍵字：

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