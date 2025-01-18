女大生下海賺學費！4年接900客入賬483萬　闆娘曝辛酸：我也是過來人

▲新加坡一對夫妻透過賣淫組織非法獲利而被判刑。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一對夫妻經營賣淫組織6年，非法獲利超過26萬新元（約新台幣628萬元），還招募了一名想要賺取學費的女大生，在4年間接客約900次，最後賺得20萬新元（約483萬台幣），堪稱集團紅牌。目前，這對設立賣淫組織的夫婦已被警方逮捕並提控至法庭，2名嫌犯也承認自己犯下多項罪名。

據《新明日報》報導，43歲的潘宣穎與其45歲丈夫林德利被警方捕獲後，分別被控16項與6項抵觸婦女憲章等罪名。1月13日，潘宣穎承認自己犯下其中4項罪名，而丈夫林德利則承認其中2項罪名，剩餘罪名則交由法官在判決時一併列入考量。

潘宣穎坦承，自己此前因陷入財務困難，於是在2017年創立名為girlsgeneration的網上賣淫組織，以新加坡與馬來西亞女性為目標，招募伴遊女並在網路上發佈性服務廣告。她表示，自己早年也曾從事陪遊工作，因此熟悉行業運作，並在創業初期獨自經營。

▲女大生T靠著賣淫和伴遊賺取學費，4年間竟接客900次，成為組織紅牌。（示意圖／VCG）

2019年，潘宣穎透過丈夫朋友的介紹，與馬來西亞代理人Cynthia合作，由對方介紹大馬女子進行性交易，潘宣穎則負責安排陪遊女與顧客見面提供服務，雙方約定所得利潤對半分成。報導稱，潘宣穎將新加坡女子的性交易價格定在每小時550至750新元（約新台幣1.3萬至1.8萬元），而馬來西亞女子則為550至600新元（約新台幣1.3萬元至1.4萬元）。

其中，一名代號為T的女大學生，自2016年起便開始從事伴遊工作以賺取學費，直到2018年前往澳洲交換學習才暫停工作。回國後，她再度與潘宣穎取得聯繫，並在22歲至27歲的4年間接客約900次，賺得20萬新元（約新台幣483萬元）轉交潘宣穎。2023年1月5日，警方根據情報行動，分別在2間旅館捕獲潘宣穎的2名手下，隨後將夫妻2人逮捕，徹底瓦解這個運作了6年的賣淫組織，而潘宣穎的罰則將在之後被宣判。