泰國達人秀出身！正妹下海拍片突宣布引退　原因曝光

▲艾瑞莎首度受到關注是在泰國達人秀，後來下海拍片，不過現在決定退出成人產業。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國29歲女子艾瑞莎（Arisa “Kwang” Siangluecha，綽號Deerlong）先前在泰國達人秀演唱迪士尼歌曲受到大眾關注，隨後宣布下海拍片，成為知名成人平台OnlyFans內容創作者，分享與男友Earth的露骨成人性愛作品。只不過就在16日這天，艾瑞莎透過臉書正式宣布退出成人內容產業。

▲艾瑞莎稱儘管作為成人內容創作者並不會傷害任何人，但如今已對她的心理健康造成影響。（圖／翻攝自臉書）

Thaiger報導，艾瑞莎稱儘管作為成人內容創作者並不會傷害任何人，但如今已對她的心理健康造成影響，在社群媒體上的發文，即便與情色主題無關，底下仍會出現露骨的情色評論，「我擔心人們會忘記我除了成人創作內容之外所取得的其他成就，我想退回到那個讓我感到安心自在的地方」。

▲▼艾瑞莎在泰國達人秀表演迪士尼歌曲成名竄紅，也是電玩遊戲跟ASMR直播主 。（圖／翻攝自臉書）

艾瑞莎首度受到關注是在泰國達人秀，當時表演迪士尼歌曲成名竄紅，擁有亮眼外貌，也是電玩遊戲跟ASMR直播主。在擁有名氣之後，她宣布下海拍片，也成為知名成人平台OnlyFans內容創作者。

▲艾瑞莎成為知名成人平台OnlyFans內容創作者之後，分享與男友Earth的露骨成人性愛作品 。（圖／翻攝自臉書）

2年前，艾瑞莎的作品被盜取、免費散播出去，但由於在泰國創作、分享露骨內容被視為違法行為，儘管試著採取法律行動，但幾乎導致自己被起訴。在面臨法律糾紛後，她與男友搬到荷蘭住，以合法創作成人作品。

▲艾瑞莎與日本成人女星Rae Lil Black合影。（圖／翻攝自臉書）

艾瑞莎如今透過聲明表示，她與男友決定返回泰國，因為發現在荷蘭的生活並不適合他們，至於退出成人內容產業的決定，雖然有人可能認為這很荒謬，但也能理解這種看法。她也稱，還會繼續在平台上分享性感照片與影片，不過不會再有裸露性愛或是裸體內容，也對於粉絲們的支持與鼓勵表示感謝。