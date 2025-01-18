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12歲女童淪洩慾玩物！獸父闖房性侵2年　被逮還怪：她眼神誘人犯罪

▲▼家暴。（圖／CFP）

▲新加坡一名男子對女兒施以性侵被逮後，還責怪女兒「用眼神誘惑犯罪」。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一名52歲男子因在2019年至2021年間多次對女兒施以性侵，而被判入獄18年。2025年1月16日，這名男子在法庭承認犯下2項嚴重性侵罪，但他聲稱自己之所以犯罪，是因為被女兒「用眼神誘惑」，未展現充分悔意。據悉，男子同時也應被判處的24下鞭刑，但由於他已年過50歲，因此被改判一年監禁取代。

據8視界新聞報導，2019年7月至8月間，男子趁著妻子到印度探親，對獨自在家玩手機遊戲的12歲親生女兒首次伸出魔爪。其後，他又多次趁妻子不在家，或女兒夜間獨自睡覺時，進入女兒的房間，性侵或非禮女兒，甚至還在2021年傳送色情影片給女兒，氣得女兒當場將影片刪除。

起初，這名受害少女因為感到害怕和噁心，不敢對外聲張父親的惡行，直到她在中學上了性教育課程後，才意識到父親的行為不正確，但她卻因為擔心被父親報復毆打，也不知道該入門面對旁人的眼光，因此遲遲未報警。

2021年7月，男子再次趁妻子外出工作時，進入女兒房間施以非禮，甚至還企圖脫下女兒的衣服，嚇得女兒逃離房間，直到男子離開後，才回到房間將門緊鎖。隔天，女兒向班主任求助，並在社工的陪同下前往警局報警。報導稱，男子當天就被警方逮捕，而警方調查也證實，男子常年趁妻子不在家時對女兒施以性侵或非禮。

在身心創傷報告中，受害少女描述自己承受了巨大痛苦和心理創傷。她對父親的背叛感到憤怒和崩潰，經常獨自落淚。心理健康學院也評估，少女的父親是個戀童癖。儘管男子在法庭上對自己的罪行供認不諱，但他依舊向法官求情，聲稱自己不會在犯錯。然而，控方指出，被告起初並未展現悔意，反而將罪責歸咎於女兒的「眼神」，最後法官判處被告入獄18年，原應判處的24下鞭刑因被告年過50歲而改判一年監禁。

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