年薪逾330萬！2025年最佳4大職業出爐　獸醫奪榜首

▲2025年最佳4大職業，分別是獸醫、業務、內科醫師、土木工程師。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

美國求職平台Indeed評選出2025年最佳職業，除了人才需求量高，年薪均超過10萬美元（約新台幣330萬元），且過去3年職缺成長至少20%。CNBC援引這份最佳職業排行榜，並列出前4名，其中以獸醫位居榜首，接著依序是業務、內科醫師（physician）與土木工程師。

1.獸醫

獸醫年薪中位數達13萬9999美元（約新台幣463萬元），2021年至2024年職缺成長幅度124%。美國勞工局預估，截至2033年，從事獸醫的人數還會再增長19%。

獸醫通常擁有生物學或是農業學士學位，有些人甚至擁有碩士、博士學位，且必須通過國家考試才能獲得執照，大多數州都有各自額外要求，由於需要多年且昂貴培訓、工時較長等因素，全美各地獸醫嚴重短缺。不過在此之際，寵物相關需求高，有越來越多年輕人選擇養寵物，願意在寵物身上花大錢。

2.業務

業務年薪中位數18萬2487美元（約新台幣603萬元），2021年至2024年職缺成長幅度76%。業務只需高中文憑就能拿到6位數美元的優渥薪資，但在專業領域從事業務者，例如醫療領域，可能需要額外學術背景。

3.內科醫師

內科醫師年薪中位數22萬5000美元（約新台幣744萬元），2021年至2024年職缺成長幅度76%。美國勞動局統計數據顯示，過去兩年醫療保健產業成長8%以上。

人口老化是醫療保健人員需求不斷上升的主要原因，且有越來越多高齡醫師即將退休，必須培訓年輕一代的醫師。

4.土木工程師

土木工程師年薪中位數10萬872美元（約新台幣333萬元），2021年至2024年職缺成長幅度104%。土木工程師負責規劃、設計、監督基礎設施的建造與維護，例如橋梁、道路、隧道等。

除了上述前4名，排行榜5至10名分別是：估算師（年薪中位數9萬9592美元）、辯護律師（年薪中位數14萬5168美元）、區域經理（年薪中位數8萬348美元）、臨床心理師（年薪中位數11萬8597美元）、消防工程師（年薪中位數11萬美元）、結構工程師（年薪中位數11萬725美元）。