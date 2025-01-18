高雄太狠了！搭捷運嗶卡聲有「吉伊卡哇」　網被萌翻：要我搭幾次

▲高雄捷運閘門出現吉伊卡哇主視覺，刷卡進站還會聽到萌音。（圖／翻攝自高雄捷運）

記者許宥孺／高雄報導

2025高雄燈會邀請到日本人氣IP「吉伊卡哇（chiikawa）」3位小可愛們蒞臨高雄愛河灣，近日不僅市區到處被萌物佔領，有網友發現，就連高雄捷運嗶卡進站的聲音，都變成了「吉伊卡哇」，直呼：「高雄真的很會！」、「太過分了，要我搭幾次！」

2024高雄燈會邀請到黃色小鴨展出，吸引逾900萬參觀人數，成功引爆IP經濟學；今年市府邀請到可愛萌物「吉伊卡哇」3位小可愛蒞臨高雄，1月25日至2月16日將在愛河灣及16-18號碼頭登場。

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▲▼高雄市區出現吉伊卡哇公車亭、路燈旗。（圖／記者許宥孺翻攝）

市府正緊鑼密鼓籌備，目前市區多處公車候車亭、400組路燈旗已出現「吉伊卡哇」的身影，民眾在等侯公車或行經市區道路時，也可與「吉伊卡哇」合影拍照。

今日有民眾搭乘高雄捷運時發現，不僅閘門螢幕出現「吉伊卡哇」主視覺，就連嗶卡進站，刷卡聲音都會出現「吉伊卡哇」萌音，讓網友超驚喜，直呼「一早就被可愛爆擊」、「高雄捷運真的很會！」他也分享道，用Apple pay刷卡不會有吉伊卡哇的聲音，用卡片實刷才會有。

網友驚喜直呼：「高雄真的太誇張了！」、「突然想搭高捷了」、「好想聽伊呀哈～～～」、「瘋掉 我要一直進進出出」、「為了這一聲，我決定台南特地去高雄」、「進出票口發出這麼可愛的聲音合法嗎」。