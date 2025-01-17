小蜜蜂販毒集團外送「喪屍煙彈」　高雄警盾牌破車窗...8人全栽了

▲小蜜蜂販毒集團外送「喪屍煙彈」，高雄警強勢出擊將傅姓主嫌為首等8人網路販毒集團一網打盡。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市警局刑事警察大隊緝毒專責隊偵六隊（18分隊）去年9月間接獲民眾檢舉，稱有販毒集團利用Telegram通訊軟體向不特定人發出販賣大麻、喪屍菸彈、毒咖啡包等毒品特定訊息，後續組成專案小組進行蒐證，將傅姓主嫌為首等8人網路販毒集團一網打盡。

警方調查，該販毒集團以傅姓主嫌為首，招募藍姓、黃姓、蘇姓三嫌為毒品外送人員，俗稱「蜜蜂」，黃姓、王姓兩名女性為控機手，陳姓女子為會計，另名傅姓犯嫌為倉管人員，傅姓主嫌則在該販毒集團群組內監控及指揮販毒。

▲▼小蜜蜂販毒集團外送「喪屍煙彈」，高雄警盾牌破窗逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

專案小組經多時蒐證事證明確後，隨即報請高雄地方檢察署簡婉如檢察官指揮偵辦，於去年10月至今年1月陸續偵破傅姓主嫌為首的8人網路販毒集團，並起獲喪屍菸彈等相關毒品。

去年10月初，警方跟蒐該販毒集團使用車輛，趁26歲藍姓、44歲黃姓外送毒品人員運送毒品時，當場以偵防車堵住去路，破窗逮捕藍姓、黃姓二嫌。

▲▼警方將傅姓主嫌為首等8人網路販毒集團一網打盡。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場於車內起獲準備外送毒品，復循線逮捕24歲黃姓、31歲王姓、34歲陳姓三名女性控機手，再於11月初逮捕20歲蘇姓外送毒品人員及29歲傅姓毒品倉管人員，並於今年1月初逮捕22歲傅姓主嫌。

全案總計起獲大麻成品一批、大麻菸彈一批、喪屍菸彈一批、依托咪脂油1罐、愷他命一批、毒品咖啡包一批、菸彈空殼1批、一粒眠13顆、K盤2個、電子磅秤2部、大麻研磨器一組。

▲▼全案總計起獲大麻成品一批、大麻菸彈一批、喪屍菸彈一批、依托咪脂油1罐等。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，還有真空包裝機一台、黑莓卡2張、販毒用信封袋1批、夾鏈袋1批、鋁箔夾鏈袋一批、手機14支、租賃契約1本、監視器主機及點鈔機、販毒所得新台幣322000元等證物。傅姓主嫌等7人經高雄地方法院裁定羈押禁見，詢後將該集團成員依販賣毒品罪解送台灣高雄地檢署偵辦。

刑事警察大隊大隊長鄢志豪呼籲，販賣毒品罪依毒品級數，輕者處五年以上有期徒刑，重者可處死刑，本案販賣之大麻、依托咪酯屬二級毒品，處無期徒刑或十年以上有期徒刑。