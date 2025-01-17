▲站路口拿平板幫機車族上課！高雄「熱血阿sir」退休了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

有著「熱血阿sir」之稱的高雄新興分局交通分隊小隊長舒懷民，過去因帶著平板站在路口對著停等紅燈的騎士交通宣導，被網友稱讚受到注意。他於16日功成身退，卸下警職，從警累計共39年05個月的歲月，鏗鏘有力在街頭的提醒交通安全宣導將成絕響。

舒懷民過去站路口交整時，總是不厭其煩利用騎士停等紅燈時，運用這短短的數十秒時間，拿起平板不厭其煩的對民眾宣導「平安術」，不嫌辛苦賣力地宣導，認真又帥氣的背影，令人印象深刻。

▲舒懷民說，他的「雞婆」個性使然，想說反正站路口交整了，就利用這短短時間，直接對等紅燈的騎士宣導。（圖／記者賴文萱翻攝）

他的熱血行動也經常被民眾拍照po文，網友也大力稱讚，「不確定是上級指示還是自發性想要幫大家上課，覺得蠻溫暖也蠻新奇有趣的！」

舒懷民表示，長久處理交通事故，看到許多血淋淋的事故背後，都代表許多破碎的家庭，如果他的提醒，讓騎士駕駛能更小心進而減少事故發生，這不僅僅是做功德，更是警察保母守護民眾的功能極致展現。

▲站路口拿平板幫機車族上課！高雄「熱血阿sir」退休了。（圖／記者賴文萱翻攝）

舒懷民說，他的「雞婆」個性使然，想說反正站路口交整了，就利用這短短時間，直接對等紅燈的騎士宣導，便帶上平版電腦，配合影片播出來增加效果。不過，舒懷民昨日正式結束了39年多的從警生涯，如此鏗鏘有力在街頭的提醒交通安全宣導將成絕響。