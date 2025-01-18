蕭美琴視導「無人機偵攻」演練　關注AI與新興科技建軍發展

▲副總統蕭美琴代總統賴清德視導陸軍台南無人機訓練中心。（圖／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

副總統蕭美琴昨（17日）代總統賴清德，至陸軍台南無人機訓練中心視導「偵攻小組」作戰演練，蕭美琴表示，她奉總統指示，要特別關注國際各種新興科技及前衛技術，尤其無人載具及AI人工智慧，如何提升整體國家安全及建軍發展。

蕭美琴昨日下午前往臺南勗勉陸軍無人機訓練中心，感謝官兵們為國奉獻的辛勞，期勉接軌國際先進技術，共同努力強化國家防衛能量。蕭美琴首先視導無人機偵攻小組作戰演練。

隨後蕭美琴表示，自己非常榮幸代表賴清德總統前來內角營區關心各位官兵姐妹弟兄的工作狀況，也慰勞大家這一年來的辛苦，尤其無人機訓練中心是新單位，大家從無到有、不斷精進與努力，為國奉獻，也感謝各位家人的支持。

蕭美琴強調，奉總統指示，要特別關注國際各種新興科技及前衛技術，如何提升整體國家安全及建軍發展，當中又以無人載具及AI人工智慧的相關指標，她也期待，在大家共同努力下，強化整體防衛能量，與國際最先進的技術接軌。最後，蕭美琴提到，「大家一起加油，台灣加油」，農曆春節將屆，她祝福大家新年快樂，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

▼副總統蕭美琴代總統賴清德視導陸軍台南無人機訓練中心。（圖／總統府提供）